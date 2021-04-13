外貿連三季正增長 大陸官方預期未來可望維持

中國大陸今年第1季外貿表現亮眼，大陸海關總署新聞發言人李魁文指出，自去年第3季以來，大陸外貿已連續三個季度保持年比正增長。他認為，未來一段時期這一趨勢仍有望維持。

大陸海關總署13日公布，今年第1季，大陸貨物貿易進出口總值達人民幣8.47兆元，較去年同期增長29.2%。其中，出口增長38.7%，進口增長19.3%，貿易順差達人民幣7,592.9億元，大增690.6%。

李魁文周二上午在大陸國務院新聞辦公室舉行的記者會上表示，一季度大陸外貿進出口增長幅度較大，雖有去年受新冠肺炎疫情影響導致基期低等因素，但若與2019年同期相比，今年第1季進出口增速按人民幣計仍達到20.5%。

李魁文指出，大陸外貿繼續保持去年下半年以來持續向好的勢頭，是多方面因素綜合作用的結果。具體來看有幾個方面：

一、全球經濟貿易恢復性增長有利於中國外貿增長。從海關數據看，今年第1季，大陸對歐盟、美國、日本出口按人民幣計合計增長48.5%。

李魁文指出，IMF已將今年全球經濟增速預期，由5.5%上調到6%；WTO也將全球貨物貿易量的增速預期，從7.2%上調為8%，這都顯示出全球經貿活動復甦、市場信心增強這一積極信號。

二、中國經濟持續穩定恢復也促進了外貿發展。今年以來，大陸工業生產、投資、消費繼續恢復，主要宏觀指標處於增長區間。

李魁文表示，今年第1季，大陸進口集成電路1,552.7億個，增加33.6%；原油1.39億噸，增加9.5%；銅143.6萬噸，增加11.7%。

三、大宗商品價格快速上漲也助推大陸進口增長。在美國等主要經濟體貨幣寬鬆政策影響下，全球大宗商品價格持續上漲。

截至3月，鐵礦砂進口價格連續七個月上漲，銅礦砂進口價格連11個月上漲，大豆進口價格也連四個月同比上漲。原油進口價格則結束了連12個月年比下跌走勢，3月年比上漲1.6%。

李魁文表示，自去年第3季以來，大陸外貿已連續三個季度保持年比正增長。他認為，未來一段時期這一趨勢有望維持，但具體走勢還需要進一步觀察。主要是因全球新冠肺炎疫情目前有所反覆，國際形勢中不穩定、不確定因素還比較多。

例如，蘇伊士運河日前出現「被堵」等突發因素，就對國際貿易物流時效帶來短期影響。此外，去年第2季大陸進出口季比增長16.8%，基期顯著抬高，客觀上將對於今年第2季外貿增長帶來挑戰。