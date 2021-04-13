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習近平：加快建現代職業教育體系 培養更多高技能人才

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸國家主席習近平近日強調，要加快構建現代職業教育體系，培養更多高素質技術技能人才。（圖／取自新華網）
大陸國家主席習近平近日強調，要加快構建現代職業教育體系，培養更多高素質技術技能人才。（圖／取自新華網）

大陸國家主席習近平近日對職業教育工作做出指示，強調要建設一批高水準職業院校和專業，推動職普融通，增強職業教育適應性，以及加快構建現代職業教育體系，培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。

新華社報導，習近平近日表示，職業教育前途廣闊、大有可為。要優化職業教育類型定位，深化產教融合、校企合作，深入推進育人方式、辦學模式、管理體制、保障機制改革，穩步發展職業本科教育，建設一批高水準職業院校和專業，推動職普融通，增強職業教育適應性，加快構建現代職業教育體系，培養更多高素質技術技能人才、能工巧匠、大國工匠。

習近平指出，大陸各級黨委和政府要加大制度創新、政策供給、投入力度，弘揚工匠精神，提高技術技能人才社會地位。

大陸國務院總理李克強則指出，職業教育是培養技術技能人才、促進就業創業創新、推動中國製造和服務上水準的重要基礎。近些年來，大陸各地區、各相關部門推動職業教育發展取得顯著成績，要著力推進改革創新，借鑑先進經驗，努力建設高水準、高層次的技術技能人才培養體系；要瞄準技術變革和產業優化升級的方向，推進產教融合、校企合作，吸引更多青年接受職業技能教育，促進教育鏈、人才鏈與產業鏈、創新鏈有效銜接，以及加強職業學校師資隊伍和辦學條件建設，優化完善教材和教學方式，探索中國特色學徒制，注重學生工匠精神和精益求精習慣的養成，努力培養數以億計的高素質技術技能人才，為全面建設社會主義現代化國家提供堅實的支撐。

大陸職業教育大會12日至13日在北京召開，大陸副總理孫春蘭也在會議上指出，要深入貫徹習近平關於職業教育的重要指示，落實李克強批示要求，堅持立德樹人，優化類型定位，加快構建現代職業教育體系；要一體化設計中職、高職、本科職業教育培養體系，深化「三教」改革，「崗課賽證」綜合育人，提升教育品質；要健全多元辦學格局，細化產教融合、校企合作政策，探索符合職業教育特色的評價辦法；各地、各部門要加大保障力度，提高技術技能人才待遇，暢通職業發展通道，增強職業教育認可度和吸引力。

習近平 李克強 北京

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