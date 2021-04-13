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兩岸貿易熱絡 首季台灣對大陸出口成長逾40%
受基期因素影響，大陸第1季進出口總值按美元計大幅成長38.6%，但兩岸貿易成長幅度更高。根據大陸海關總署公布的數據，今年第1季台灣對大陸出口年增率高達41.1%，台灣對大陸享有的貿易順差單季就高達375.61億美元。
大陸海關總署13日公布，今年第1季，大陸進出口總值達1兆3,036.0億美元，年比增長38.6%。其中，出口總值7,099.8億美元，成長49.0%；進口總值5,936.2億美元，成長28.0%。
兩岸貿易部分，今年第1季兩岸貿易總值為717.89億美元，成長40.3%。其中，大陸對台灣出口171.14億美元，成長37.6%；大陸自台灣進口546.75億美元，成長幅度更達41.1%。
根據大陸海關總署的統計數據，去年兩岸貿易額為2,608億美元，台灣對大陸的貿易順差更高達1,405億美元。估計今年兩岸各項貿易數據都有機會再創新高。
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