快訊

台積電赴美設廠「有利可圖」 但能否成功要先問地鼠龜及仙人掌

提醒中央疫苗面臨作廢 衛生局長爆：柯文哲不敢逆時中

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩岸貿易熱絡 首季台灣對大陸出口成長逾40%

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
據大陸海關總署統計，今年第1季兩岸貿易總值成長40.3%。圖為廈門港海天集裝箱碼頭。中新社
據大陸海關總署統計，今年第1季兩岸貿易總值成長40.3%。圖為廈門港海天集裝箱碼頭。中新社

受基期因素影響，大陸第1季進出口總值按美元計大幅成長38.6%，但兩岸貿易成長幅度更高。根據大陸海關總署公布的數據，今年第1季台灣對大陸出口年增率高達41.1%，台灣對大陸享有的貿易順差單季就高達375.61億美元。

大陸海關總署13日公布，今年第1季，大陸進出口總值達1兆3,036.0億美元，年比增長38.6%。其中，出口總值7,099.8億美元，成長49.0%；進口總值5,936.2億美元，成長28.0%。

兩岸貿易部分，今年第1季兩岸貿易總值為717.89億美元，成長40.3%。其中，大陸對台灣出口171.14億美元，成長37.6%；大陸自台灣進口546.75億美元，成長幅度更達41.1%。

根據大陸海關總署的統計數據，去年兩岸貿易額為2,608億美元，台灣對大陸的貿易順差更高達1,405億美元。估計今年兩岸各項貿易數據都有機會再創新高。

海關

延伸閱讀

陸3月美元計價出口年增30.6% 進口增38.1%創逾4年新高

我設30浬紅線 陸專家：不會對共軍構成任何約束

機械設備出口 上季成長27%

上海巡禮／咖啡館最多城上海 台商店消失中

相關新聞

兩岸貿易熱絡 首季台灣對大陸出口成長逾40%

受基期因素影響，大陸第1季進出口總值按美元計大幅成長38.6%，但兩岸貿易成長幅度更高。根據大陸海關總署公布的數據，今年...

陸3月美元計價出口年增30.6% 進口增38.1%創逾4年新高

大陸海關總署13日公布，3月以美元計價出口較去年同期增長30.6%，低於路透調查預估中值35.5%；3月進口較去年同期增...

陸業界：兌現氣候保護承諾 大陸銅冶煉產能很快將見頂

中國有色金屬工業協會銅業分會秘書長段紹甫12日指出，作為努力實現大陸氣候承諾的一部分，大陸國內銅冶煉產能很快將見頂。

大陸進一步擴大數位人民幣試點 引發美國警惕

中國人民銀行（大陸央行）宏觀審慎管理局局長李斌表示，目前數字人民幣試點範圍正有序擴大，應用場景逐步豐富，應用模式也在持續...

外貿連三季正增長 大陸官方預期未來可望維持

中國大陸今年第1季外貿表現亮眼，大陸海關總署新聞發言人李魁文指出，自去年第3季以來，大陸外貿已連續三個季度保持年比正增長...

全球40歲以下白手起家富豪 中國新增人數超越美國

胡潤研究院今天發布2021全球白手起家40歲以下富豪榜，美國以31人居首，中國30人緊隨在後；但中國首度進榜的富豪則以1...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。