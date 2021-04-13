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陸要求平台企業自查整改 再有強迫「二選一」將重罰

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸要求各互聯網平台要在1個月內逐項徹底整改，若再發現平台強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。（圖／取自搜狐）
大陸要求各互聯網平台要在1個月內逐項徹底整改，若再發現平台強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。（圖／取自搜狐）

大陸國家市場監管總局會同「中央網信辦」、稅務總局13日召開互聯網平台企業行政指導會，要求充分發揮阿里巴巴案警示作用，各平台企業要在1個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，大陸國家市場監管部門將組織對平台整改情況進行跟蹤檢查，整改期後若再發現平台強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

澎湃新聞報導，三部門要求充分發揮阿里案警示作用，明確提出互聯網平台企業要知敬畏守規矩，限期全面整改問題，建立平台經濟新秩序。

據了解，愛奇藝、百度、貝殼找房、滴滴、當當網、多點、京東、快手、美團、每日優鮮、奇虎360、58同城、新浪微博、字節跳動、嗶哩嗶哩、叮咚買菜、餓了麼、國美、盒馬生鮮、拼多多、攜程、小紅書、閱文、蘇寧易購、阿里巴巴、唯品會、騰訊等34家互聯網平台企業代表，以及北京、上海、江蘇、浙江、廣東、深圳等地市場監管局有關負責人參加會議。

會議指出，大陸平台經濟整體態勢向好，但在快速發展中，風險與隱患也逐漸累積，危害不容忽視，依法規範刻不容緩。包括強迫實施「二選一」、濫用市場支配地位、實施「掐尖併購」、燒錢搶占「社區團購」市場、實施「大數據殺熟」、漠視「假冒偽劣」、「資訊洩露」及實施涉稅違法行為等問題，必須嚴肅整治，尤其強迫實施「二選一」問題突出，是平台經濟領域資本任性、無序擴張的突出反映，是對市場競爭秩序的公然踐踏和破壞，更遏制創新發展，損害平台內經營者和消費者利益，危害極大。

會議提出，平台企業要做到「五個嚴防」和「五個確保」：嚴防資本無序擴張，確保經濟社會安全；嚴防壟斷失序，確保市場公平競爭；嚴防技術扼殺，確保行業創新發展；嚴防規則算法濫用，確保各方合法權益；嚴防系統封閉，確保生態開放共享，此外，各平台要對照稅收法律法規、政策制度，全面排查涉稅問題，主動開展自查自糾。

會議要求，各平台要在1個月內全面自檢自查，逐項徹底整改，並向社會公開「依法合規經營承諾」，接受社會監督。大陸國家市場監管部門將組織對平台整改情況進行跟蹤檢查，整改期後如果再發現平台企業有強迫實施「二選一」等違法行為，一律依法從重從嚴處罰。

會議強調，加強對平台企業違法違規行為的規範治理，並不意味著大陸支持和鼓勵平台經濟的態度有所改變，而是要堅持「兩個毫不動搖」，尊重平台經濟發展規律，進一步發揮平台經濟的重要作用，建立公平競爭、創新發展、開放共享、安全和諧的平台經濟新秩序，推動實現平台企業更充滿活力、線上消費更便捷優質，平台經濟更繁榮有序。

北京 廣東

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