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陸業界：兌現氣候保護承諾 大陸銅冶煉產能很快將見頂

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
中國有色金屬工業協會銅業分會秘書長段紹甫12日指出，大陸銅冶煉產能很快將見頂。（圖／取自新浪網）
中國有色金屬工業協會銅業分會秘書長段紹甫12日指出，大陸銅冶煉產能很快將見頂。（圖／取自新浪網）

中國有色金屬工業協會銅業分會秘書長段紹甫12日指出，作為努力實現大陸氣候承諾的一部分，大陸國內銅冶煉產能很快將見頂。

路透報導，大陸銅冶煉廠及其原物料需求近年來飛速增長，以滿足這個全球最大銅消費國不斷增加的需求，但大陸當局已誓言嚴厲整治「盲目」擴張。

段紹甫在CRU世界銅業線上會議上表示，大陸銅冶煉產能去年增加至約834萬噸，精煉銅產能為1,208萬噸。

但他指出，隨著大陸政府不只針對能源密集型的鋁產業產能進行管控，還擴及其他金屬，儘管從今年到2022年將有一些新項目投入營運，大陸的銅冶煉產能將很快到頂。

段紹甫說，銅精礦市場供應極為吃緊，大陸允許可以不受限制地進口合規原物料的廢金屬新標準「將有效緩解中國進口銅原料的壓力。」他預計，隨著大陸回收利用的增加，未來廢銅的「替代效應」將更明顯。

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