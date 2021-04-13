聽新聞
test
0:00 / 0:00
陸業界：兌現氣候保護承諾 大陸銅冶煉產能很快將見頂
中國有色金屬工業協會銅業分會秘書長段紹甫12日指出，作為努力實現大陸氣候承諾的一部分，大陸國內銅冶煉產能很快將見頂。
路透報導，大陸銅冶煉廠及其原物料需求近年來飛速增長，以滿足這個全球最大銅消費國不斷增加的需求，但大陸當局已誓言嚴厲整治「盲目」擴張。
段紹甫在CRU世界銅業線上會議上表示，大陸銅冶煉產能去年增加至約834萬噸，精煉銅產能為1,208萬噸。
但他指出，隨著大陸政府不只針對能源密集型的鋁產業產能進行管控，還擴及其他金屬，儘管從今年到2022年將有一些新項目投入營運，大陸的銅冶煉產能將很快到頂。
段紹甫說，銅精礦市場供應極為吃緊，大陸允許可以不受限制地進口合規原物料的廢金屬新標準「將有效緩解中國進口銅原料的壓力。」他預計，隨著大陸回收利用的增加，未來廢銅的「替代效應」將更明顯。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言