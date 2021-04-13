大陸攜程香港第二上市 擬籌資10.9億美元

兩名知情人士指出，大陸線上旅遊平台攜程集團，其股票在香港第二上市將以每股268港元（約新台幣992元）發售，擬籌資10.9億美元（約新台幣312.83億），該公司向香港聯交所繳交的文件顯示，此次將發售3,163萬股股票，占其已發行股票總數的5%。

路透報導，消息人士稱，投資者在13日稍早被告知定價指引，攜程在紐約上市的股票12日下跌5.4%至35.2美元。

攜程在發行文件中表示，其港股定價不會高於每股333港元，香港上市的募資規模最多為13.5億美元。

與傳統的首次公開發行（IPO）不同，第二上市交易通常不會為機構投資者設定價格區間，因為最終價格與在交易股票的價格掛鉤。

攜程將從19日開始在香港市場掛牌交易。

攜程集團尚未對此給予任何評論或回應。