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陸3月美元計價出口年增30.6% 進口增38.1%創逾4年新高
大陸海關總署13日公布，3月以美元計價出口較去年同期增長30.6%，低於路透調查預估中值35.5%；3月進口較去年同期增長38.1%，遠高於路透調查預估中值23.3%，並創下2017年2月以來最高增速。
路透報導，大陸海關並公布大陸3月貿易順差為138億美元，低於路透預估中值的順差520.5億美元。
第一季，大陸以美元計價出口較去年同期增長49%，進口增長28%，貿易順差1,163.5億美元。
同時，大陸海關指出，3月以人民幣計價出口較去年同期增長20.7%，1到2月為50.1%，其中2月為139.5%；進口增長27.7%，1到2月較去年同期增長14.5%。3月貿易順差為人民幣879.8億元，前兩月為人民幣6,758.6億元。
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