大陸第一季外貿「開門紅」：貿易順差擴大690%

大陸海關總署新聞發言人李魁文於13日大陸國務院新聞辦舉行的一季度進出口情況新聞發布會上表示，第一季大陸外貿進出口實現「開門紅」，第一季，大陸貨物貿易進出口總值人民幣8.47兆（約新台幣37.26兆），年増29.2%，其中，出口人民幣4.61兆，増長38.7%，進口人民幣3.86兆，增長19.3%；貿易順差人民幣7592.9億（約新台幣3.34兆），擴大690.6%。

澎湃新聞報導，李魁文指出，第一季大陸一般貿易進出口比重提升，大陸一般貿易進出口人民幣5.19兆元，較去年同期增長32%，占大陸外貿總值的61.2%，較去年同期提升了1.3個百分點，其中，出口人民幣2.79兆，增長43.4%，進口人民幣2.4兆，增長20.8%。同期，加工貿易進出口1.91萬億元，增長22.5％，占22.6%。

值得注意的是，李魁文表示，第一季大陸大宗商品進口量增加，進口鐵礦砂2.83億噸，增加8%；原油1.39億噸，增加9.5%；天然氣2938.8萬噸，增加19.6%。同期，進口大豆2117.8萬噸，增加19%；玉米672.7萬噸，增加437.8%；小麥292.5萬噸增加131.2%。

而第一季大陸民營企業進出口人民幣3.95兆，增長42.7%，占大陸外貿總值的46.7%，比去年同期提升4.4個百分點，繼續保持大陸第一大外貿經營主體地位，其中，出口人民幣2.55兆元，増長50%；進口人民幣1.4兆元，增長31%。而大陸國有企業進出口人民幣1.28兆，增長11%，占15.2%。

此外，李魁文提到，數據顯示，第一季，東協、歐盟、美國和日本為大陸前四大貿易夥伴，分別進出口人民幣1.24兆、1.19兆、1.08兆和5614.2兆，分別增長26.1%、36.4%、61.3%和20.8%。而大陸對「一帶一路」沿線國家、RCEP貿易夥伴進出口則分別增長21.4%、22.9%。