陸無人機龍頭大疆 進軍汽車自駕市場

大陸無人機龍頭大疆公司將進軍汽車自動駕駛領域，「大疆車載」官方微博宣布，將於本月19日在上海車展發布汽車智慧駕駛相關產品。大疆內部人士透露，車載相關業務已經做了五年，並不是最近成立的團隊，目前車載部門已有700多人。

第一財經日報報導，根據天眼查信息顯示，該官微申請主體為深圳大疆卓見科技有限公司，成立日期為2018年7月，由深圳大疆創新科技公司100%持股。

目前，大疆在全球小型無人機市占率將近七成，而大疆在無人機上運用的雷射雷達技術對自動駕駛也起到關鍵作用。

無論是人才招聘還是專利註冊，大疆在智慧駕駛領域的布局，已經顯現對於這一賽道的野心，大疆這幾年大量招聘汽車電子方面的硬體工程師和智慧駕駛方向軟體工程師，範圍甚至擴展至系統安全方面的專業人士。

同時大疆先後申請自動駕駛車輛的控制方法、控制終端及機器可讀存儲介質；車載成像裝置的安裝參數的確定與駕駛控制方法及設備；用於自動駕駛的控制方法、控制裝置及車輛等多項專利。

根據大疆車載的官微信息顯示，車載業務的定位為大疆旗下「智慧駕駛業務品牌」，主要專注於智慧駕駛系統及其核心零部件的研發、生產、銷售等服務。

大疆內部人士表示，大疆並不是要造整車，大疆目前已經有量產的車項目正在進行中，但不是整車項目，業務聚焦的主要是大疆智慧駕駛系統與軟硬體方案，說明車企快速造出能買得起的智能汽車。