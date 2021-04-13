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螞蟻三度被約談 要求五路大整改

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
阿里巴巴才被開罰人民幣182億元，阿里巴巴旗下螞蟻集團就被約談要求五大方面整改，整體須申設為金融控股公司。（中新社）
阿里巴巴才被開罰人民幣182億元，阿里巴巴旗下螞蟻集團就被約談要求五大方面整改，整體須申設為金融控股公司。（中新社）

阿里巴巴蠟燭兩頭燒，距離因壟斷行為被罰款人民幣182億元不到三天，中國人民銀行副行長潘功勝昨（12）日第三度約談阿里旗下螞蟻集團，要求五大方面整改，整體須申設為金融控股公司。

潘功勝指出，下一步金融管理部門將堅持公平和從嚴監管原則，反對壟斷，防止資本無序擴張。

螞蟻集團去年11月上市前夕被喊卡，業務面臨整改，12月26日被官方第二度約談，指出經營中存在四大問題。人行昨日聯合銀保監會、證監會、外匯局第三度約談螞蟻集團，要求必須正視金融業務活動中存在的嚴重問題和整改工作的嚴肅性。

新華網報導，人行副行長潘功勝稱，針對整改措施與螞蟻集團深入溝通，並督促螞蟻集團整改方案，包括五個方面，一、糾正支付業務不正當競爭行為，在支付方式上給消費者更多選擇權，斷開支付寶與「花唄」「借唄」等其他金融產品的不當連接，糾正在支付鏈路中嵌套信貸業務等違規行為。

二、打破信息壟斷，嚴格落實「徵信業管理條例」要求，依法持牌經營個人徵新業務，遵循「合法、最低、必要」原則收集和使用個人信息，保障個人和國家信息安全。三、螞蟻集團整體申設為金融控股公司，所有從事金融活動的機構全部納入金融控股公司接受監管。

四、嚴格落實審慎監管要求，完善公司治理，認真整改違規信貸、保險、理財等金融活動，控制高槓桿和風險傳染。五、管控重要基金產品流動性風險，主動壓降餘額寶餘額。

螞蟻集團表示，將認真落實整改工作，確保全面規範金融業務的經營和發展，並提出六點回應：將整體申設金融控股公司，金融業務全部納入監管；支付業務回歸支付本源，堅持小額便民、服務小微定位；申設個人徵信公司，依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，防範數據濫用。

此外，將「借唄」「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務；強化消費者權益保護，加強金融消費者適當性管理；完善公司治理，遵守公平競爭的法律規則。

圖／經濟日報提供
圖／經濟日報提供

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