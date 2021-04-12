疑性騷擾女下屬遭拖把打臉 黑龍江扶貧辦官員被炒

大陸網路昨日流傳一段十分鐘影片，一名女子用水桶潑向一名官員，隨後還拿蘸水的拖把抽打其臉部、頭部，聲稱多次遭到其發手機短訊騷擾。

黑龍江官方十一日晚通報稱，涉事的黑龍江綏化市北林區扶貧辦副主任王春輝「存在違反生活紀律問題」被撤職處分。而打人的女員工因患有精神類疾病，免於行政處罰。

影片顯示，身穿白衣的女子一直念念有詞，用拖把狠狠抽打向坐在辦公室內的王春輝。王未有反抗，求饒稱：「我錯了，沒想那麼多，就是開玩笑，能不能饒了我」。女子繼續將桌上辦公用品砸向其頭部並報警。當地一名政府官員對大陸媒體稱，毆打王春輝的女子為當地就業服務中心扶貧窗口公益崗工作人員。

4月11日23時許，據@新華視點消息，11日，黑龍江省綏化市北林區扶貧辦副主任王某輝疑騷擾下屬遭毆打視頻在網絡熱傳。據了解，事件發生後，北林區紀委監委、北林公安分局立即組成調查組介入調查，已給予王某輝撤銷黨內職務、政務撤職處分。