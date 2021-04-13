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海洋聯盟歐洲新航線 天津開通

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

全球最大集裝箱海運聯盟—海洋聯盟日前在天津港開通歐洲新航線，這是天津港今年新開通的首條外貿遠洋幹線，將進一步織密天津港外貿遠洋幹線網絡，完善京津冀區域經海上絲綢之路通達歐洲的海上國際運輸通道，增強天津北方國際航運樞紐輻射帶動作用，更好服務國內國際雙循環新發展格局。　　

中新社報導，此次開通的海洋聯盟歐洲新航線，由海洋聯盟成員長榮海運公司投入10條14000—20000標箱船型遠洋集裝箱船，周班運行，從天津港出發，途經新加坡、可倫坡、蘇伊士運河，抵達安特衛普、漢堡、鹿特丹等歐洲主要港口，將為京津冀和中國「三北」地區進出口企業，提供一條通達歐洲的便捷海上運輸通道。

海洋聯盟由中遠海運、達飛輪船、長榮海運、東方海外等4家船公司組建，2017年4月正式運營，合作運力在各國際海運聯盟體中排名第一。2021年，海洋聯盟繼續完善在全球航線網絡布局，合作運力約330餘條船舶，總運力規模約合410萬TEU。

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