中歐班列新通道 川貨直銷歐亞

汽笛長鳴中，一列裝載50櫃、1250噸茶葉的列車日前從成都國際鐵路港緩緩駛出，本月底，這列四川首趟「茶葉專列」將載著四川夾江出產的綠茶抵達烏茲別克塔什干，打入中亞市場。

中新社報導，近年來往來亞歐大陸的中歐班列開行數量持續增加。數據顯示，2020年大陸全國中歐班列共開行12400列，同比增長50%；發送113.5萬標準箱，同比增長56%。截至3月25日，中歐班列今年開行3072列，同比增長82%。中歐班列正沿著絲綢之路，為地處內陸的中國西部地區開放型經濟開闢出一條新通道。

成都國際鐵路港是大陸最繁忙的國際鐵路港之一。在成都鐵路集裝箱中心站，滿載集裝箱的火車進港卸貨，巨大的橋吊繁忙作業，數量重型卡車往來穿梭。目前，成都國際鐵路港已有7條國際鐵路通道和5條國際鐵海聯運通道，連接境外59座城市。

成都國際鐵路班列有限公司總監張朗朗表示，2020年從成都始發的中歐班列近2500列，近年中歐班列運輸的貨源種類極大豐富，此前走海運的貨源，現在通過中歐班列走出國門已是常態。

中歐班列開行後，不少企業「用腳投票」。「TCL在歐洲銷售的電視機，約70%產自四川工廠」。在TCL王牌電器（成都）有限公司生產車間內，物流經理許偉指著歐洲產品生產線表示，自中歐班列通車以來，這座位於四川的生產基地從內銷向外銷成功轉型，而且外銷產量逐年遞增，鐵路運輸的優勢顯而易見，以前海運周期是40天左右，鐵路運輸是15天至18天，供應鏈周期縮短約一半。

有了這條快捷的運輸渠道，進口商品也「搭乘」中歐班列源源不斷進入中國。距成都鐵路集裝箱中心站不遠處，歐式建築風格的亞蓉歐國家（商品）館規模日漸壯大。在這裡，採購商或普通消費者都能以便宜的價格，採購來自中歐班列沿線國家的食品、紅酒、汽車、家具、化妝品、母嬰產品等商品。目前，該國家（商品）館集群已簽約33個國家（商品）館，義大利、法國、德國、白俄羅斯、希臘、哈薩克、馬來西亞等18個場館正式開業迎客。

四川省社科院研究員盛毅表示，中歐班列對四川的最大影響是提高了中國這個西部內陸大省的對外開放水平。此前「川貨」出國，需要先把產品運到沿海地區；國外原材料和裝備入川也要經過時間長、成本高的陸運，這對「兩頭在外」的企業尤其不友好。

盛毅說，隨著中歐班列的發展，中國內陸地區產業結構將迎來快速調整，招商引資將進一步提升，進而促進該地區全方位開放。