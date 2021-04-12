阿里在美盤前股價漲逾6% 張勇：無重大負面影響

阿里巴巴集團因涉及壟斷行為，大陸市場監管總局日前處以罰款人民幣182億元，相當於2019年銷售額4%。市場解讀為利空出盡，阿里巴巴集團在港股價今（12）日漲6.5%，收港幣232.2元 阿里在美股周一盤前的交易中大漲6.49%。

騰訊網報導，阿里巴巴董事長兼CEO張勇表示，預計監管部門的反壟斷處罰不會造成重大負面影響，公司將會作出更多行動減少商戶經營成本。此外，公司會把更多已成熟的業務轉為免費，同時公司也已準備了數十億元資金支持新項目，還將加大投資以提高商戶培訓。

阿里巴巴執行副主席蔡崇信表示，目前沒有知悉有其他關於反壟斷的調查。

阿里巴巴表示，對平台經濟模式感到滿意；全球的大型科技公司都會面臨審查；監管部門正在關注數據隱私和數據保護問題，數據監管是一個全球趨勢；將會與監管部門在數據使用和收集方面進行合作。

阿里巴巴CFO武衛表示，此次罰款將會反映在本季度財報中。阿里巴巴財年與自然年不同步，從每年的4月1日開始，至第二年的3月31日結束。