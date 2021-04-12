聽新聞
test
0:00 / 0:00

阿里在美盤前股價漲逾6% 張勇：無重大負面影響

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
阿里巴巴集團因涉及壟斷行為，大陸市場監管總局日前處以罰款人民幣182億元。阿里巴巴集團北京總部大樓外景。中新社
阿里巴巴集團因涉及壟斷行為，大陸市場監管總局日前處以罰款人民幣182億元。阿里巴巴集團北京總部大樓外景。中新社

阿里巴巴集團因涉及壟斷行為，大陸市場監管總局日前處以罰款人民幣182億元，相當於2019年銷售額4%。市場解讀為利空出盡，阿里巴巴集團在港股價今（12）日漲6.5%，收港幣232.2元 阿里在美股周一盤前的交易中大漲6.49%。

騰訊網報導，阿里巴巴董事長兼CEO張勇表示，預計監管部門的反壟斷處罰不會造成重大負面影響，公司將會作出更多行動減少商戶經營成本。此外，公司會把更多已成熟的業務轉為免費，同時公司也已準備了數十億元資金支持新項目，還將加大投資以提高商戶培訓。

阿里巴巴執行副主席蔡崇信表示，目前沒有知悉有其他關於反壟斷的調查。

阿里巴巴表示，對平台經濟模式感到滿意；全球的大型科技公司都會面臨審查；監管部門正在關注數據隱私和數據保護問題，數據監管是一個全球趨勢；將會與監管部門在數據使用和收集方面進行合作。

阿里巴巴CFO武衛表示，此次罰款將會反映在本季度財報中。阿里巴巴財年與自然年不同步，從每年的4月1日開始，至第二年的3月31日結束。

阿里巴巴集團 人民幣 港股

延伸閱讀

傳大陸擴編反壟斷機構 投資人關注哪些科技巨頭將挨刀

違反市場壟斷 阿里巴巴遭中國市場監管總局裁罰人民幣182.28億元

阿里巴巴遭罰791億 下一個騰訊？

分析：782億創反壟斷史上最大罰款 阿里能否利空出盡

相關新聞

阿里巴巴：沒計劃就處罰上訴 罰款將反映於上季業績

大陸國家市場監管總局根據反壟斷法，向阿里巴巴作出行政處罰，罰款超過182億元人民幣，創紀錄新高。集團執行副主席蔡崇信在分...

阿里在美盤前股價漲逾6% 張勇：無重大負面影響

阿里巴巴集團因涉及壟斷行為，大陸市場監管總局日前處以罰款人民幣182億元，相當於2019年銷售額4%。市場解讀為利空出盡...

螞蟻再被約談 官媒：為整個平台經濟金融監管打樣

在阿里巴巴被重罰182.28億元人民幣後，12日，大陸金融管理部門再次聯合約談螞蟻集團，官媒大陸經濟日報「中國經濟網」刊...

10年財務造假！樂視網和賈躍亭被罰逾20億

債台高築下市的大陸影音串流平台樂視網今（12）日公布，公司2007年至2016年連續十年財務造假等因素，北京證監局對樂視...

上海超越香港 奢華品物價全球最高

上海物價之高，連有錢人也難過日子。根據瑞士一家銀行公布最新調查結果，以上海為首的亞洲主要都市，要在當地過奢華生活的成本越來越高，包括珠寶及飲食等高檔生活支出，相較其他地區的大城市都來得高，反觀美洲則被

新聞解析／被大陸監管當局罰再怎麼重 阿里巴巴也只能謝恩領受

當阿里巴巴遭到中國官方處以天價以反壟斷罰款，這家電子商務業者做了一件不尋常的事：感謝監管當局。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。