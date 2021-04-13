創新發展 電信博覽會深圳開幕

第九屆中國電子信息博覽會日前在深圳會展中心開幕。博覽會以「創新驅動高質量發展」為主題，展示5G、集成電路、人工智能、超高清顯示、智能製造、智慧家庭等新一代信息通信技術的最新成果和未來發展趨勢。

中新社報導，本屆博覽會共設置九大展館、20個專業展區，全方位呈現包括智慧家庭、5G+物聯網、智能網聯汽車、網信產業、工業互聯網、集成電路、新型顯示、大數據存儲、基礎電子元器件等代表電子信息產業未來發展的核心內容。展會面積10萬多平方米，展商1500多家，比上屆增加了300多家。

深圳市市長陳如桂表示，深圳作為全球電子信息產業的研發、製造、出口的重要基地，積極推動產業數字化、數字產業化，大力發展數字製造、智能製造、高端製造，發展工業互聯網，努力打造國際一流的智慧城市。

去年，深圳地區生產總值約2.8萬億元（人民幣，下同），比上年增長3.1%，以戰略新興產業為代表的新經濟占深圳GDP的比重超過60%，特別是電子信息產業已經成為引領深圳經濟高質量發展的重要引擎。

目前，深圳的電子信息產業規模約占全球的十分之一，占全大陸的五分之一，去年深圳率先在全球實現了5G獨立組網全覆蓋，這將推動更多技術創新、產業創新、應用創新和服務創新，為未來發展增添新的動力。

工業和信息化部電子信息司司長喬躍山表示，2020年，大陸全國規模以上電子信息製造業增加值同比增長7.7%，高於規上工業增加值增速4.9個百分點，實現營業收入12.1萬億元，同比增長8.3%，占工業營業收入比重達到11.4%，產業地位不斷凸顯。同時，在集成電路、新型顯示、5G、人工智能等領域，技術創新密集湧現，超高清視頻、虛擬現實、先進計算等領域發展步伐進一步加快，信息技術與實體經濟的融合提升。