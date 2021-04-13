全球首個光伏、儲能戶外實驗平台 開工

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

中國國家電投黃河上游水電開發有限責任公司（簡稱黃河公司）11日發布消息稱，由該公司負責建設的全球首個光伏、儲能戶外實證實驗平台在黑龍江大慶市正式開工建設。　　

中新社報導，中國國家能源局新能源和可再生能源司副司長王大鵬表示，國家光伏、儲能實證實驗平台（大慶基地）將為國家制訂產業政策和技術標準提供科學依據，為中國乃至全球新能源行業技術進步和創新發展貢獻中國智慧、中國方案和中國標準。　　

作為中國國家能源局批准建設的第一個光伏、儲能實證實驗平台，該平台可助力解決中國光伏、儲能技術戶外實際運行的專業性、系統性研究較少、已建成光伏發電系統的運行性能無法有效評估等問題。　　

黃河公司董事長謝小平說，十四五期間，該平台總投資約60億人民幣，擬實證實驗約640種方案，設光伏組件、逆變器、支架、儲能產品實證實驗區4個，儲能系統、設備匹配實證實驗區2個，折算規模約105萬千瓦。

該平台具有產品實證、技術實驗、性能檢測、質量認證、系統方案、創新實踐、產業促進及國際合作八大定位。中國國家電投光伏產業創新中心黨委委員、副總經理龐秀嵐說，首期建設的20萬千瓦布置實證實驗方案約160種，計畫於今年9月26日建成投運。

人民幣 再生能源 黑龍江

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