聽新聞
test
0:00 / 0:00

排隊限流購物 已成三亞新常態

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
海南離島免稅市場火爆，在三亞免稅店購物經常出現排隊限流景象。（中新社）
海南離島免稅市場火爆，在三亞免稅店購物經常出現排隊限流景象。（中新社）

海南離島免稅市場日益火爆，在三亞等多處免稅店購物，經常出現排隊限流景觀。三亞目前有三亞國際免稅城、海旅免稅城等四家離島免稅店，2020年下半年，三亞的離島免稅品銷售額同比增長近兩倍，占海南全省的75.4%。

中新社報導，大陸國內新冠疫情防控得當，三亞旅遊業快速復甦。在離島免稅購物新政等利好因素刺激下，景區景點排隊的人群轉移到了免稅商城。

在三亞國際免稅城，人們排隊出示健康綠碼，有序安檢入場。免稅城內的一些知名品牌專賣店，客流增多時店方設置圍擋，排隊限流。　　

「為保證進店客人購物體驗，我們是一對一服務，所以經常不得不讓後面的客人在店外等候」。某品牌銷售專員小郭說，最長的時候旅客進店要排四個小時，後來增派了人手，如今在非節假日，一般等候半個小時即可進店。

高成交率使得買單、提貨過程也出現了排隊現象。根據當前的海南離島免稅購物政策，包括本島居民在內的離島旅客在免稅店內下單付款後，需在機場、碼頭等指定區域提貨。在三亞鳳凰國際機場，為了減少旅客免稅提貨排隊等候時間，機場今年初新增一個免稅提貨點，提貨窗口由原來的18個增加至38個。　　

在社交平台上，關於三亞的免稅購物攻略與旅遊攻略一同受到歡迎。業界推出多種舉措提升免稅購物體驗。從整個海南離島免稅市場來說，今年元旦前後，免稅店從原來的4家一下子增加到9家，離島旅客有了更多賣場可選。

在三亞國際免稅城，熱門品牌往不同樓層增設櫃台以分流顧客，將諮詢服務台改成臨時收銀台，並為孕婦等特殊群體開設綠色通道。　　

海旅免稅城則在郵寄送達政策下，為顧客提供包郵服務。海旅免稅城相關負責人表示，無論線上還是線下購物，客人均可依自身需要選擇郵寄服務。

儘管多家免稅店開發互聯網商城，在貨源配給、優惠策略上做差異化文章，鼓勵旅客在線購物。不過很多旅客還是喜歡線下購物的體驗和氛圍。

機場

延伸閱讀

海南省委書記：2030年海南不再銷售燃油汽車

港挺反送中店鋪遭查 大批「黃絲」購物支持

IKEA聯名LEGO樂高系列排隊賣翻！曝光「輕鬆買到」秘訣

雙餡口味太欠吃！台北5家「古早味車輪餅」排隊才吃得到　料多爆漿、皮又脆

相關新聞

阿里巴巴：沒計劃就處罰上訴 罰款將反映於上季業績

大陸國家市場監管總局根據反壟斷法，向阿里巴巴作出行政處罰，罰款超過182億元人民幣，創紀錄新高。集團執行副主席蔡崇信在分...

螞蟻三度被約談 要求五路大整改

阿里巴巴蠟燭兩頭燒，距離因壟斷行為被罰款人民幣182億元不到三天，中國人民銀行副行長潘功勝昨（12）日第三度約談阿里旗下...

中歐班列新通道 川貨直銷歐亞

汽笛長鳴中，一列裝載50櫃、1250噸茶葉的列車日前從成都國際鐵路港緩緩駛出，本月底，這列四川首趟「茶葉專列」將載著四川...

上海巡禮／咖啡館最多城上海 台商店消失中

提到咖啡，一般人大概不會想到上海，但上海其實已經超越紐約、倫敦和東京，成為世界上咖啡館最多的城市。上海咖啡文化周發布的一...

反壟斷不停 陸監管部門將擴編

在阿里巴巴遭「反壟斷」重拳打擊後，大陸官方並未打算收手。外電報導，大陸國家市場監督管理總局將擴編，在目前四十人的基礎上再...

人行再約談 螞蟻5大整改出爐

一如早前傳聞，大陸電商龍頭阿里巴巴旗下網路金融服務公司螞蟻集團與監管機關達成協議，螞蟻集團將整體轉型為金融控股公司，所有...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。