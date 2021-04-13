排隊限流購物 已成三亞新常態

海南離島免稅市場日益火爆，在三亞等多處免稅店購物，經常出現排隊限流景觀。三亞目前有三亞國際免稅城、海旅免稅城等四家離島免稅店，2020年下半年，三亞的離島免稅品銷售額同比增長近兩倍，占海南全省的75.4%。

中新社報導，大陸國內新冠疫情防控得當，三亞旅遊業快速復甦。在離島免稅購物新政等利好因素刺激下，景區景點排隊的人群轉移到了免稅商城。

在三亞國際免稅城，人們排隊出示健康綠碼，有序安檢入場。免稅城內的一些知名品牌專賣店，客流增多時店方設置圍擋，排隊限流。

「為保證進店客人購物體驗，我們是一對一服務，所以經常不得不讓後面的客人在店外等候」。某品牌銷售專員小郭說，最長的時候旅客進店要排四個小時，後來增派了人手，如今在非節假日，一般等候半個小時即可進店。

高成交率使得買單、提貨過程也出現了排隊現象。根據當前的海南離島免稅購物政策，包括本島居民在內的離島旅客在免稅店內下單付款後，需在機場、碼頭等指定區域提貨。在三亞鳳凰國際機場，為了減少旅客免稅提貨排隊等候時間，機場今年初新增一個免稅提貨點，提貨窗口由原來的18個增加至38個。

在社交平台上，關於三亞的免稅購物攻略與旅遊攻略一同受到歡迎。業界推出多種舉措提升免稅購物體驗。從整個海南離島免稅市場來說，今年元旦前後，免稅店從原來的4家一下子增加到9家，離島旅客有了更多賣場可選。

在三亞國際免稅城，熱門品牌往不同樓層增設櫃台以分流顧客，將諮詢服務台改成臨時收銀台，並為孕婦等特殊群體開設綠色通道。

海旅免稅城則在郵寄送達政策下，為顧客提供包郵服務。海旅免稅城相關負責人表示，無論線上還是線下購物，客人均可依自身需要選擇郵寄服務。

儘管多家免稅店開發互聯網商城，在貨源配給、優惠策略上做差異化文章，鼓勵旅客在線購物。不過很多旅客還是喜歡線下購物的體驗和氛圍。