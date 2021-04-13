海南境外消費回流 估逾600億人民幣

海南省委書記、省人大常委會主任沈曉明12日表示，預計今年海南吸引境外購物消費回流規模將超過600億元（人民幣，下同）。

中新社報導，沈曉明在當天舉行的新聞發布會上稱，在疫情導致國際旅遊中斷背景下，海南出台了多項措施促進境外消費回流，去年吸引境外消費回流規模在2019年150億元的基礎上翻了一番，今年預計能够超過600億。

目前，海南離島免稅購物額度已經從每人每年3萬元提高到10萬元，免稅商品類別已擴大到45種，單件商品免稅限額和絕大多數商品的單次購買數量限制也已經取消。此外，為了方便遊客購買，海南還增加了郵寄送達和返島提取兩種新的提貨方式。

沈曉明表示，除吸引境外購物消費回流外，海南還在吸引教育、醫療服務回流。如當地正在建設國際教育島，通過引進國外優質的教育資源，對接教育國際消費側和供給側。

大陸財政部副部長鄒加怡透露，今後將加快出台三項政策，包括島內居民消費的進境商品零關稅政策，中國國際消費品博覽會期間對境外展品的免稅政策，以及允許進出島航班加注保稅航油等。