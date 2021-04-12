聽新聞
test
0:00 / 0:00
10年財務造假！樂視網和賈躍亭被罰逾20億
債台高築下市的大陸影音串流平台樂視網今（12）日公布，公司2007年至2016年連續十年財務造假等因素，北京證監局對樂視網合計罰款人民幣2.4億元（約新台幣10.3億元），對樂視網實際控制人賈躍亭罰款人民幣2.4億元。
每日經濟新聞報導，樂視網公告指出，12日收到北京證監局送達的行政處罰決定書，經查明，樂視網於2007年至2016年財務造假，其報送、披露的申請首次公開發行股票並上市文件及2010年至2016年年報存在虛假記載。
不僅如此，樂視網還未按規定披露關聯交易、未披露為樂視控股等公司提供擔保事項、未如實披露賈某芳、賈躍亭向上市公司履行借款承諾的情況。北京監管局認為，樂視網2016年非公開發行股票行為構成欺詐發行。樂視網合計被罰款人民幣2.4億元，對賈躍亭合計罰款人民幣2.4億元。
新浪財經報導，樂視網成立於2004年11月，2010年8月12日在創業板上市，曾是唯一一家在大陸上市的視頻網站，也是最早宣布盈利的視頻網站。最輝煌的2015年，樂視網市值一度達到人民幣1,500億元。
2017年，賈躍亭的樂視非上市體系陷入資金鏈危機，上市公司樂視網受到波及。由於2018年、2019年連續兩年歸屬於上市公司股東的期末凈資產為負值，樂視網從創業板退市。2020年7月20日，樂視退最後一個交易日平收，人民幣0.18元。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言