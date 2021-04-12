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以整改為革新契機 螞蟻集團：自覺把企業發展融入國家戰略大局

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
螞蟻集團強調，未來將更加堅定立足小微、服務實體經濟的定位。（路透）
螞蟻集團強調，未來將更加堅定立足小微、服務實體經濟的定位。（路透）

12日再次遭大陸金融管理部門聯合約談後，螞蟻集團透過微信公眾號發布消息稱，將「以整改為革新契機，更加堅定服務小微（企業）」。

螞蟻集團12日傍晚發布的這份公告稱，去年12月26日，大陸金融管理部門對螞蟻集團提出五項重點業務領域的整改要求，螞蟻集團高度重視整改工作的嚴肅性，在金融管理部門的指導下，全面對標監管要求，近期已完成整改方案的研究和制定工作。

公告提出，螞蟻集團即將採取的革新措施：

一、螞蟻集團將整體申設金融控股公司，實現金融業務全部納入監管；

二、支付業務回歸支付本源，堅持小額便民、服務小微定位；

三、申設個人徵信公司，依法持牌、合法合規經營個人徵信業務，加強個人信息保護，有效防範數據濫用；

四、將「借唄」、「花唄」全部納入消費金融公司，依法合規開展消費金融業務；

五、強化消費者權益保護，加強金融消費者適當性管理；

六、完善公司治理，遵守公平競爭的法律規則，規範關聯交易，加強風險防控，營造公平競爭的市場環境，進一步增強社會責任體系建設等。

螞蟻集團表示，上述事項將根據監管規定及螞蟻集團公司章程等相關約定，在履行相應程序後具體執行。

公告強調，「螞蟻集團深刻認識到，國家依法規範平台經濟發展，將金融活動全部納入金融監管，是站在全局高度、統籌發展與安全的重要舉措，不僅有利於行業健康有序發展，也是維護公平競爭市場環境，推動高質量發展的內在要求。」

螞蟻集團表示，將在金融管理部門的指導下，認真落實整改有關工作，確保全面規範金融業務的經營和發展，同時全力保障業務連續性和服務質量，不斷提升對實體經濟、小微企業和消費者的服務水平。

公告還指出，螞蟻集團也將以此次整改為革新契機，更加堅定立足小微、服務實體經濟的定位，堅持科技驅動、守正創新、開放共贏的發展理念，自覺把企業發展融入國家戰略大局，不斷加大科技創新投入，不斷增強合規能力建設，不斷提升國際競爭力，努力為社會創造價值，為服務「雙循環」新發展格局貢獻力量。

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