海南省委書記：2030年海南不再銷售燃油汽車

海南省委書記沈曉明12日表示，海南省謀劃了一批生態環境保護方面的標誌性專案，重新做了能源發展規劃，爭取到2030年，清潔能源裝機比重要達到85%左右，到2030年不再銷售傳統的燃油汽車，推廣清潔能源汽車。

沈曉明指出，海南省主要推進三項工作，首先目標引領，到2035年海南島的生態環境要做到全世界領先；其次治理為先，以大陸中央生態環保督察和國家海洋督察回饋問題的整改為契機，做到問題整改不徹底，不放過；最後以標誌性專案為引領。

沈曉明提到，在全島「禁塑」工作在全島範圍內逐步推進，大力推廣裝配式建築，裝配式建築的總量三年連續翻番。

沈曉明認為，海南省以大陸國家生態文明試驗區建設為抓手，堅決做到生態環境只能變好、不能變差，海南有兩個重要的理念：首先，「三個環境」一起抓，即生態環境和政策環境、營商環境一起抓，使之成為自由貿易港建設的重要支撐。其次，在自貿港建設發展過程當中，其他任何問題都應該為生態環境讓路。

沈曉明指出，其他發展過程當中的一些問題，如果和生態環境保護相衝突，那優先考慮生態環境保護。絕不以損害生態環境為代價來謀求發展。