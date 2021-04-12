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白宮半導體峰會排除陸企 環時：加深全球晶片供應困境
全球晶片荒持續之際，白宮12日召開半導體峰會，包括台積電、三星、英特爾等相關產業巨頭均受邀參加，不過大陸環球時報英文版11日引述分析人士的話抨擊指出，這場峰會排除了來自大陸的主要參與者，是美國主導在半導體領域上與大陸脫鉤的陰謀，將大陸企業排除在外，最終只會加深全球晶片供應困境。
報導指出，觀察人士表示，晶片業需要產業鏈不同環節之間的密切國際合作，以實現規模經濟，將大陸排除在外將推升成本。
產業分析師馬繼華表示，雖然是全球晶片短缺的重要利害關係方，但幾乎所有大陸高科技企業都缺席了這場會議，這凸顯了華府的惡意目的，即聯合同盟，從設計、製造到應用，在整個半導體產業鏈上與大陸脫鉤。
資深電信產業評論家付亮指出，美國可能尋求在會議上藉由全球影響力來控制全球半導體供應鏈，使供應鏈更傾向於美國企業。
馬繼華認為，美國把晶片視為遏制大陸科技崛起的武器，也視為談判桌上的關鍵籌碼。
業內人士表示，美國的「暗箭傷人」只會適得其反，給美國晶片企業和全球供應造成可怕後果，目前正在發生的晶片短缺危機，震動了汽車、手機、遊戲機、電視等各產業，部分原因正是川普政府時期美國與大陸的對抗。
馬繼華認為，如果美國這次把大陸排除在外，那麼全球相關企業將再次被迫出於政治考慮選邊站，一些企業將推遲擴大生產的投資，以平衡它們在大陸市場和美國霸權中的利益。
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