產能供不應求 大陸封測廠砸逾692億擴產

大陸全力發展半導體，不僅是晶圓廠，連下游晶片封裝測試廠產能也供不應求，已有多家封測廠公布向特定人增資（私募）的計劃，總規模超過人民幣161億，主要用在記憶體、車電等封測領域，此外IC 設計廠也積極參與這些封測廠定向增資（私募）計劃。

證券時報報導，A 股封測上市企業從去年就陸續公布擴產計劃，累計募資總額人民幣161億（新台幣692.3億），產品線包含記憶體、車電等領域，其中又以華天科技的募資規模最高，達人民幣51億（新台幣219.3億），資金主要用在記憶體及射頻等封測項目。

而 A 股半導體記憶體封裝測廠龍頭之一的深科技，也已經取得向特定人增資的許可，計劃募資約人民幣17億，主要用於記憶體先進封測與模組製造項目。

此外，大陸專門投資於電子業的國家積體電路大基金二期，也參與深科技的記憶體封測建設，深科技表示在合肥沛頓的先進封測和模組製造項目，總投資金額人民幣100 億，目前第一期廠房將於今年第4季完工，並於12月投產。

透過綁定國際頭部晶片廠商AMD，封測大廠通富微電已經完成約人民幣33億的定向增資，資金將用於車用智慧封測中心建設、高性能中央處理器等 IC 電路封裝測試項目。

值得注意的是，有不少家 IC 設計廠商，例如卓勝微、芯海科技及兆易創新參與封測廠的增資計劃，芯海科技表示參與下游廠的增資有助於化強產業鏈上下游企業的合作。

在半導體產業鏈裡，封測廠業績一向穩定，第1季雖然是傳統淡季，但今年卻出現業績爆發的盛況。

從已公布年報的公司來看，通富微電預估今年第1季業績將大幅成長，純益將達到人民幣1.4億到人民幣1.6 億，轉虧為盈，當中高階 CPU、GPU 封測平台營運最為亮眼。

深科技的業績預告則顯示，預估第1季純益達人民幣1.63億到人民幣2.03 億，年增100%到150%，目前該公司封測業務產能仍供不應求，生產一直處於滿載狀態。