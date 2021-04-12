遭重罰後利空出盡？阿里巴巴港股急升9%

港股今天高開低走，恒生指數開市升不足百點，其後倒跌最多277點，低見28421點。最新報28424點，跌274點，跌幅約1%。不過，遭重罰之後的阿里巴巴急升9%，是否利空出盡，引發關注。

據香港電台報導，今天港股科技指數失守8300點水平，低見8230點，跌75點，跌幅0.9%。

阿里巴巴涉違反反壟斷法，被大陸當局重罰逾182億元人民幣。股價最多急升9%，高見237.6元，現時升幅收窄至不足8%，是表現最好藍籌股。

其他科技股受壓，騰訊、京東、小米、百度跌近2%至近3%。美團及吉利跌近6%或以上，是表現最差兩隻藍籌股。

重磅股滙控及友邦跌逾1%，都拖低大市。醫藥股受壓，油股向好。