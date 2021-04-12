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電商數貿博覽會 共享雙循環

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

「2021中國國際電子商務博覽會暨數字貿易博覽會」11日在浙江義烏召開。以展會為鏈接，中國大陸電商企業正積極拓展內外銷渠道，共享「雙循環」下全球貿易新機遇。

中新社報導，義烏是全球知名的小商品集散中心，商品出口到世界200多個國家和地區。作為電子商務和數字貿易領域的國際性展會，博覽會在義烏已連續舉辦7年，成為全球電子商務、數字貿易信息發布、成果展示、產品推介、網貨採購的國際性綜合平台。

以「發展高質量電商、構建新經濟格局」為主題，此次博覽會設有國際標準展位2103個，設有數字貿易展區、跨境電商展區、電子商務示範企業／跨境電商綜合試驗區展區等八大展區。　　

本屆博覽會集中展示電子商務研發和應用成果、最新技術和產品服務，希望打造一個匯聚電商平台、金融服務、物流快遞、技術支持、數據服務、精品網貨等電子商務全產業鏈的行業盛會。

除中國大陸本土電商平台外，還積極引進東南亞非洲等新興市場的小語種跨境電商平台，涵蓋東南亞、拉美、非洲、韓國等市場。其中，Coupang、Jumia首次參展，幫助中小電商企業掘金新市場，實現國內國際「雙輪驅動、買賣全球」。

同期還將舉辦「2021中國國際電子商務峰會」和「2021世界數字貿易博覽會」，針對跨境電商、電商進農村及「疫情影響下的全球數字貿易」、「RCEP為數字貿易帶來的變革」等交流。

電商 非洲 東南亞

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