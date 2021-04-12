雄安新區助力 台青享同等待遇

「90後」台灣女孩羅敏純於2016年在浙江杭州開始做電商直播創業項目。她表示，當地為所有電商項目的發展提供場地、租金等方面的扶持，「雖然我是台胞，面對機遇我們和本地人機會是一樣的」。

中新社報導，「兩岸一家親．融合發展燕趙行」9日在雄安新區啟幕。來自台灣台南市的中華青年發展聯合會副理事長李東憲到大陸發展近10年。他認為，大陸市場體量大，市場逐漸專業化且愈來愈規範，所以他打算在福建廈門建立跆拳道基地，協調台灣一些專業跆拳道運動員來大陸發展事業。

李東憲說，中華青年發展聯合會主要為台灣青年到大陸求學、就業、創業進行服務。雖然受新冠肺炎疫情影響，自去年以來該聯合會的工作轉到線上。去年他們做了約50場的線上公益創業課程，平均每場約有1000名台胞同時在線觀看。

李東憲說，大陸進步迅猛，不僅體現在科技、基建，也是文化、生態、經濟、社會等方方面面的整體發展。而雄安新區的設立不僅吸引了台灣青年好奇的目光，也吸引他們來尋找人生機遇。

在大陸發展近30年的台商蘇靈麒表示，隨著中國大陸發展迅速，經濟由粗放到深耕，台胞、台企應該增加內生動力，「要及時自我調整，緊跟大陸發展的腳步，否則容易被市場和時代所淘汰」。

蘇靈麒說，如今，台企在大陸能享受到「跟本地企業一視同仁的待遇」。如2020年所有企業遭遇疫情帶來的影響時，無論是台企還是本地企業，大家共同享受稅費優惠等政策，共克時艱，才能把損失降到最低，為今年打下好基礎。