進口美妝防偽溯源平台 寧波上線

如何解決進口美妝產品真品保證難、源頭追溯難等問題？浙江省寧波市4月9日舉行「數字藥監」建設工作部署會暨進口美妝真品示範區建設現場推進會，正式上線寧波進口美妝防偽溯源平台，以數字化技術，實現進口美妝信息正向可追溯、逆向可溯源、信用可查詢、全程可管控。

中新社報導，寧波進口美妝防偽溯源平台是在原進口商品防偽溯源系統基礎上的迭代升級，以大數據作為支撐，通過溯源式、科學化、滲透式的監管手段，實現「全鏈條、全閉環」的一體化監管。

寧波市市場監管局保稅區分局相關負責人表示，該平台實現了三方共贏。對企業而言，該平台可以防止進口美妝產品被假冒及串貨，營造優質的商品流通環境；官方數據背書，有利於增加產品的公信力，樹立企業品牌形象，產品質量保障體系得到良性循環。

消費者可以更加直接清晰地了解所購買化妝品規格型號、原產國（地）、進口商（代理商）、運輸方式等具體信息，也可以通過掃碼頁的意見反饋功能反饋相關信息。

對監管部門而言，該平台實現了對每一件進口美妝商品信息數據鏈和整個流通過程的監管與追溯，可利用「互聯網＋監管」、「智慧市監」等系統開展日常監督檢查，以點對點形式責令企業及時整改，並通過政企通網站上傳整改報告，形成執法閉環。

此外，寧波保稅區也為平台提供配套建設，開闢進口化妝品備案檢測綠色通道，開展進口美妝理化、微生物檢驗、重點產品毒理試驗，並對進口非特化妝品備案檢測費用給予50%補助，最高補助20萬元人民幣；為進口化妝品企業承保產品責任險，累計最高賠償額2000萬元人民幣；開設樣品送檢一站式窗口。