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成都醫美市場供需兩旺 帶動消費

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導
大陸顏值經濟興起，醫美等美麗產業日益升溫。圖為消費者在浙江湖州美妝小鎮購物體驗中心內試用化妝品。（新華社）
大陸顏值經濟興起，醫美等美麗產業日益升溫。圖為消費者在浙江湖州美妝小鎮購物體驗中心內試用化妝品。（新華社）

醫美機構數量多達381家；產業規模僅次於北京、上海，成都2025年醫療美容產業營業收入將達到1000億元（人民幣，下同），2030年達到2000億元，打造中國大陸領先、全球知名的「醫美之都」。

中新社報導，成都市醫療美容產業協會秘書長王夕丹表示，2018年成都醫美產業規模已達到487億元。「整個產業發展已經形成了比較健康的循環，市場呈現供需兩旺的狀態。」

王夕丹表示，集中的醫美資源和相比一線城市更高的性價比，為成都吸引了愈來愈多消費者。

2018年成都醫美機構的數量一度飆升至407家，較之前一年激增131家。中國醫學科學院整形外科醫院也選擇於2018年將首家京外分院—成都八大處醫療美容醫院落地蓉城。

成都八大處醫療美容醫院院長唐勇表示，在因新冠肺炎疫情停業近40天的情況下，該院2020年的營收相比2019年仍實現了約30%的增長。

隨著「顔值經濟」升溫，醫美逐漸成為部分當代中國人的剛需，其中恢復期短、風險較低的輕醫美最受歡迎。出於對安全性、可靠性等因素的考慮，大量消費者流動到醫美資源集聚的城市，「醫美旅遊」也悄然興起。

四川華美紫馨醫學美容醫院2020年整體營收約6億元。該院總經理薛紅表示，醫院每年治療人數中約20%都是專程前來的外地消費者。「尤其最近幾年，這部分消費者數量增長很快，來自甘肅、青海、雲南、貴州等各個省分的都有」。

王夕丹將這一現象視為成都醫美產業發展的新拐點。她說，醫美與旅遊、金融、餐飲等業態有望實現連動發展，下一步成都市醫療美容產業協會將從該方面發力，爭取打造能最大化滿足消費者多元需求的消費生態圈，增強成都醫美產業競爭力。

西南財經大學經濟學院教授劉璐表示，醫美產業作為能推動區域經濟發展的新經濟，應呵護其成長，同時也需通過加強監管、培養高素質人才、制定更嚴格的行業規範。

醫美 新冠肺炎

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