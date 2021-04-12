眾神之戰 互聯網大廠跨界造車

自百度、小米之後，滴滴也在進行造車計畫。一時間，中國大陸網路科技巨頭們似乎欲拉開架式，前赴後繼地投入這場智能新能源車產業的「眾神之戰」。但不少媒體或專家潑冷水，籲冷靜行事。

中新社報導，近幾年，大陸網路企業紛入局新能源造車。2019年開始，王興和美團為理想汽車補充11億美元；騰訊成蔚來汽車第二大股東，持股曾達16.3%；阿里一度是小鵬汽車最大外部股東，持有14.4%的股份。除了投資，還有親自下場造車的，先是百度、富士康分別聯合吉利造車，後有上汽和阿里打造的智己汽車今年1月份發布。

「人民日報」相關評論稱，小米、百度等企業下決心跨界造車，主要推動力有三：一是資本。在資本市場投資者眼中，無論傳統汽車產業，還是以智能手機為代表的ICT（信息通信技術）產業，想像空間已逐步收窄，向智能電動汽車跨界換道是現實選擇。

二是時機。2020年，儘管受疫情影響，中國大陸新能源汽車銷量依然增長了10.9%，歐洲市場更是猛增142%。可以說，進軍智能電動汽車產業的最佳時間窗口已至。

三是條件。電動化帶來的汽車研發、供應鏈、製造、售後服務等領域的深度變革，正在將門檻逐步削平。以富士康為代表的專業代工模式的探索和興起，甚至會改變汽車產業的重資產屬性，輕資產、高利潤模式得以複製。同時，智能化、網聯化大潮正推動汽車進入全新形態。

但也有媒體提出擔憂：隨著產品銷售量的增加，互聯網整車廠需面對的是管理問題—售後服務。新能源汽車如若出現電池故障，必須返廠維修，大大增加售後成本。另外，由於新能源汽車架構基本採用模塊化處理，即區域獨立化，增加維修難度。還有一個問題就是軟體。軟體的迭代頻率要遠遠高出硬件，如果用戶規模成型，互聯網企業所面臨的服務器壓力是巨大的。