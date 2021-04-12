漳州古雷石化產業園 台資8項目進駐

中國大陸唯一台灣石化產業園，福建漳州市古雷開發區進入重大項目加速落地、重要產業加速集聚的新階段。古雷開發區將加強閩台石化產業合作，引進台灣優勢石化產品的生產工藝，承接台灣已具有較高發展水平的合成樹脂、合成橡膠領域的ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）、熱塑性彈性體等產業項目落地。

中新社報導，目前古雷開發區內已引進台灣百大企業奇美、台達化學、和桐化學、聯華實業等8個台資項目落地，奇美先後啟動四輪增資，投資從26.4億元（人民幣，下同）增加到76.6億元，並填補了ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚物）等相關產業空白。

福建古雷石化有限公司是一家兩岸石化合作企業，其煉化一體化項目是古雷開發區的龍頭項目，也是迄今為止兩岸最大的石化產業合作項目，總投資345.7億元，項目達產後預計年營業收入可達300億元以上，其承載著推動兩岸石化產業融合的重任。

4月初，福建古雷石化有限公司總裁張西國透露，古雷項目聚丙烯裝置已於3月底順利產出合格產品，其餘EOEG、乙烯裂解、SM、SBS等主要裝置即將陸續中交，預計8月份即可實現全面投產，當年可實現產值60多億元。

張西國表示，要將古雷項目作為集團公司「4+2」世界級石化基地建設的重要項目，並正在積極推動中石化古雷煉化一體化二期項目的實施，將在「十四五」期間加大投入，分步實施填平補齊和乙烯擴能等脫瓶頸項目，並在物料互供、公用工程互供、倉儲運輸相互支持等方面，加強與奇美化工、中怡化工、福海創以及其他相關企業間的合作。

漳州奇美化工有限公司是古雷石化基地的一家台資企業，該公司行政部經理顧鵬表示，公司已完成80%建設，擬7月15日正式投產。