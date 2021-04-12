看好大陸市場 越峰電子廣州擴產

位於廣州市的台資越峰電子（廣州）有限公司工作人員在檢測產品質量。（中新社） 「市場愈來愈大，我們的產品3年前內銷比例不足20%，目前增長到了50%。」越峰電子（廣州）有限公司總經理特別助理張冠達近日受訪表示，公司看好廣州乃至大陸市場未來的發展，因應全球市場需求增長，公司決定今年在廣州加碼投資3000萬元（人民幣，下同），將產能擴大30%。

中新社報導，越峰電子（廣州）有限公司於2004年在廣州增城設立，是一家主要生產電感類被動組件錳鋅與鎳鋅軟磁鐵氧體磁芯產品的台資高新技術企業，也是台灣越峰電子在大陸的兩家工廠之一。該廠產品主要應用於車用以及3C類電子產品，供應於眾多高端電子廠商，年產能4500噸，年產值達2億元人民幣。

張冠達表示，受新冠肺炎疫情影響，市場不確定性增加，全球客戶出於備貨考慮，對公司鐵芯產品的需求增加。與此同時，受疫情影響，全球海運不暢，原材料漲價、人力和運費成本上升，對公司影響很大。儘管如此，張冠達說，公司會咬牙挺過去。他表示，公司經過評估後，仍然看好廣州工廠未來的發展潛力。

越峰電子的營業收入到2024年要翻一番，希望今年夏天過後，全球經濟能够回暖，上半年的不景氣，在下半年可以彌補回來。「就算是沒辦法完全彌補，公司老闆也看好明年甚至後年經濟能够向上增長。所以，我們在今年過年前後決定擴大產能，機器設備都已經買好了。」

今年春節，越峰電子鼓勵員工留廠過年。「對於留廠過年的員工，公司給予優厚的福利，除了年終獎、加班費之外，還額外加發2800元的留廠津貼。最終近八成員工自願留廠來過年。所以今年春節期間，照樣開工。」張冠達說。

越峰電子（廣州）有限公司現有員工700多名，多數都是本地員工。「我們的員工隊伍比較穩定，其中工齡超過10年的員工占四分之一左右。」張冠達說。同時，廣州工廠建立了一支40至50人左右的研發工程師團隊，未來廣州廠計畫成立技術開發中心，運用當地之技術與人力資源，以提升在華南及國際市場之競爭潛力。