大陸衛健委：地方政府不可強制要求全員接種

大陸國家衛健委11日表示，近期個別地方接種工作出現簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。新冠肺炎疫苗接種應接盡接，並不等於一刀切，地方單位不應強制要求全員接種。

據澎湃新聞報導，大陸國家衛健委新聞發言人米鋒在國務院聯防聯控機制新聞發布會上指出，個別地方接種工作中出現了簡單化，甚至一刀切的情況，強制要求全員接種，必須堅決予以糾正。

對於全球疫情再次反彈，中國大陸邊境城市瑞麗也出現聚集性疫情，米鋒強調，提示外防輸入、人物同防仍是當前疫情防控的重中之重。中國大陸目前正在應接盡接、按梯次，對重點人群，重點地區、重點城市加快推進疫苗接種。

大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有則在發布會上公布，截至4月10日，中國大陸各地共接種新冠病毒疫苗16447.1萬劑次，總接種劑次數量為全球第二。

大陸國家衛健委疾控局副局長吳良有說，近期疫苗接種主要圍繞重點地區、重點人群開展，優先確保全國疫情發生風險高的口岸城市、邊境地區、大中型城市，以及發生過聚集疫情的地區，推進接種工作，重點人員包括冷鏈從業人員、醫療衛生人員等，目前疫苗接種工作進展順利。

中國疾控中心流行病學首席專家吳尊友則指出，雲南瑞麗市的疫情較複雜，它位於邊境線，疫情涉及到外國感染者，特別是對他們的流行病學調查較困難，為防控措施增加難度；瑞麗市的地理位置和社會經濟活動，令輸入疫情的風險較高，瑞麗市已啟動全民疫苗接種，是對市民的保護。