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2021年首家消金公司！蘇銀凱基消費金融有限公司 在昆山開業

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
由江蘇銀行與台灣凱基銀行等所組成的蘇銀凱基消費金融有限公司掛牌開業。昆山市委市政府微信公眾號「第一昆山」
由江蘇銀行與台灣凱基銀行等所組成的蘇銀凱基消費金融有限公司掛牌開業。昆山市委市政府微信公眾號「第一昆山」

由江蘇銀行與台灣凱基銀行等所組成的蘇銀凱基消費金融有限公司（簡稱「蘇銀消金」），9日在昆山正式開業，成為2021年首家、全大陸第28家開業的消金公司。

昆山市委市政府微信公眾號「第一昆山」報導，昆山市委書記吳新明表示，蘇銀凱基是昆山金改區獲批後首個落戶的法人金融機構、全省第二家持牌消費金融公司，希望蘇銀凱基充分發揮品牌、資金、管道等特色優勢，以一流金融服務促進消費升級、助推創新轉型，以優質金融資源推動昆台融合發展、助力兩岸交流合作。

吳新明還提到，昆山將落細落實昆山金改區25條措施，聚力打響「昆如意」營商服務品牌，全力打造低成本、便利化、全要素的金融綜合服務環境，著力營造形態更為豐富、功能更加完善、更有競爭力的金融生態。

江蘇銀行黨委書記夏平指出，江蘇銀行將以集團化的金融科技創新戰略，推動蘇銀凱基智慧化建設；以新獲得的全國性消費金融專營牌照資質為契機，打造特色鮮明的專業化服務機構；以金融助力美好生活的惠民宗旨，共建普惠化的消費金融品牌。

蘇銀凱基消費金融有限公司掛牌儀式上，蘇銀凱基與東南大學，共同成立蘇銀消金東南大學消費金融研究中心，強化消費金融公司和消費金融行業理論研究，積極探索消費金融業態創新發展模式。

中國網報導，大陸銀保監會江蘇監管局官網，於3月5日發布批准蘇銀消金開業公告，公告顯示，蘇銀凱基由江蘇銀行、凱基商業銀行、五星控股集團、海瀾之家聯合出資設立，註冊資本為人民幣6億元。

其中，江蘇銀行出資人民幣3億元，占比50.1%；凱基商業銀行出資人民幣2億元，占比33.4%；五星控股集團出資人民幣5400萬元，占比9%；海瀾之家出資人民幣4500萬元，占比7.5%。

同時，公告還核准了董事和高級管理人員任職資格，其中江蘇銀行執行董事、副行長顧尟出任蘇銀消金董事長，網路金融部總經理蔣建明出任總經理。

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