昆山推217億台商基金

江蘇省昆山市9日召開金融高品質發展大會，推出人民幣50億元（約新台幣217億元）的台商發展基金，用以支持台資台企轉型升級和台青赴昆山創新創業，以期進一步深化兩岸產業融合發展。

中新社報導，中華開發金控副總經理盧彥佐表示，透過基金的設立，希望能協助在昆山的台企更好地轉型升級，融入大陸雙循環新發展格局中。

昆山是大陸台商投資最密集、兩岸經貿文化交流最密切的地區之一。截至2020年12月底，昆山全市累計批准台資項目5,394個，投資總額645.9億美元，註冊資本330.4億美元；台商投資占全大陸的近九分之一。

儘管受到新冠肺炎疫情的影響，2020年1月至12月，昆山全市新批台資項目198個。新增投資總額25.68億美元，年增71.3%；新增註冊資本10.9億美元，年增77.8%。這顯示昆山台商增資加碼，新批台資項目逆勢增長。

昆山市台商協會會長宗緒惠表示，昆山是兩岸深化融合發展的先行區。近年來，昆山積極構建服務實體經濟的金融生態環境，結合台商多是中小企業及外貿特點，強化貿易融資、結算便利化、供應鏈金融等服務，幫助台商有效應對疫情衝擊。

在這場金融高品質發展大會中，昆山推出包括台商發展基金在內的六檔基金，總規模達人民幣292億元。

昆山市委書記吳新明在致辭時說，昆山將深化金融改革創新，大力推進精準招商、資本招商、基金招商，以優質增量的持續引入推動產業結構、投資結構的優化升級。

據了解，台商發展基金主要是進行私募股權投資，鼓勵兩岸資本合資參股，支持台商轉型發展和台灣青年前往昆山創業。