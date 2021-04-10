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大陸滴滴出行傳秘密遞交美IPO申請 估值有望達千億美元

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
滴滴出行傳已經秘密遞交美國IPO申請。圖／取自搜狐
滴滴出行傳已經秘密遞交美國IPO申請。圖／取自搜狐

大陸網路叫車平台「滴滴出行」傳出已經秘密遞交美國IPO申請，尋求透過美國公開上市獲得700億到1千億美元（約新台幣2.009到2.87兆）估值，之前知情人士指出，滴滴出行正從銀行尋求15億美元的債務融資，希望在赴美IPO之前擴大火力。

新浪財經報導，分析人士表示，本輪15億美元融資之後，滴滴出行將追隨其他共享經濟公司的腳步，尋求上市。例如，今年2月，東南亞網約車巨頭Grab完成了其首個優先擔保定期貸款安排，由於投資者興趣濃厚，該貸款規模還從最初計畫的7.5億美元上調至20億美元。

知情人士9日透露，滴滴出行已向美國證券交易委員會（SEC）秘密繳交首次公開招股（IPO）的文件，上市計畫目標是募資數十億美元。

滴滴出行計畫本月秘密繳交IPO申請，最早7月在紐交所上市，並已委託高盛和摩根士丹利為此次IPO的主承銷商。

而目前滴滴出行正加緊努力，擴大其在自動駕駛等具有戰略重要性行業的影響力。

滴滴出行和上述銀行代表未對此給予任何回應。

滴滴出行 IPO

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