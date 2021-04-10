小米員工假裝摔倒 雷軍：跑比我快都會被開除

小米11周年慶6日舉行米粉節，董事長雷軍更是親自上陣,，帶領員工在小米科技園跑步。眼看進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔倒，雷軍跳起來衝線、達陣。隨後，雷軍在自己微博開玩笑稱，「凡是跑步超過我的，已經全部……」

網友的評論也亮了：「小夥子前途穩了！」畢竟員工風頭不能蓋過老闆，這個小夥還是非常識相。

不過，也有網友評論，「見微知著，小米內部文化開始向唯上的等級文化靠攏了。」