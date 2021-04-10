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小米員工假裝摔倒 雷軍：跑比我快都會被開除

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔倒，雷軍跳起來衝線、達陣。隨後，雷軍在自己微博開玩笑稱，「凡是跑步超過我的，已經全部……」。取自齊魯晚報
進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔倒，雷軍跳起來衝線、達陣。隨後，雷軍在自己微博開玩笑稱，「凡是跑步超過我的，已經全部……」。取自齊魯晚報

小米11周年慶6日舉行米粉節，董事長雷軍更是親自上陣,，帶領員工在小米科技園跑步。眼看進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔倒，雷軍跳起來衝線、達陣。隨後，雷軍在自己微博開玩笑稱，「凡是跑步超過我的，已經全部……」

網友的評論也亮了：「小夥子前途穩了！」畢竟員工風頭不能蓋過老闆，這個小夥還是非常識相。

不過，也有網友評論，「見微知著，小米內部文化開始向唯上的等級文化靠攏了。」

據瞭解，在小米創立之初，集團的職級體系只有3級，雷軍刻意淡化了級別的高低，意圖創造互聯網模式下的平等體系。但隨著規模擴大，小米2019年建立了從低到高共22級。網友評論，雷軍發現沒有等級根本不好指揮，只好向傳統管理體系靠攏，改組織，設KPI，建職級，搞IPD等，小米已向傳統企業靠攏。

進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔倒，雷軍跳起來衝線、達陣。隨後，雷軍在自己微博開玩笑稱，「凡是跑步超過我的，已經全部……」。取自齊魯晚報
進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔倒，雷軍跳起來衝線、達陣。隨後，雷軍在自己微博開玩笑稱，「凡是跑步超過我的，已經全部……」。取自齊魯晚報
小米員工假裝摔倒，讓老板雷軍衝線奪冠，網友評論亮了。取自齊魯晚報
小米員工假裝摔倒，讓老板雷軍衝線奪冠，網友評論亮了。取自齊魯晚報
進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔倒，雷軍跳起來衝線、達陣。隨後，雷軍在自己微博開玩笑稱，「凡是跑步超過我的，已經全部……」。取自齊魯晚報
進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔倒，雷軍跳起來衝線、達陣。隨後，雷軍在自己微博開玩笑稱，「凡是跑步超過我的，已經全部……」。取自齊魯晚報

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