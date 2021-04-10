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反壟斷處罰後 阿里巴巴公開信：新的起點
大陸電商巨頭阿里巴巴今日遭反壟斷行政處罰，阿里除了回應兌處罰間絕福從，也向商家、消費者、合作夥伴以及投資者發出公開信，除了感恩，更承諾將以此為新的起點，直面問題，銳意革新。
阿里巴巴在公開信中表示，過去幾個月在配合調查中，認識到今天的處罰，是對阿里的警醒和鞭策。
平臺經濟是新一輪技術革命催生的全新生產關係。過去二十多年，得益於管理部門對創新的支持和包容，創造出淘寶、天貓等平臺模式，打通了經濟末梢迴圈。今天，平臺經濟發展進入全新階段，對平臺企業提出了全新的要求，阿里強調，會牢記平臺的價值是整合、分享資源，是通過幫助他人成功而取得成功，是不斷為社會創造價值而實現自我價值。
阿里表示，將繼續出臺一系列降平臺經營門檻、減平臺經營成本的措施，為所有商家和合作夥伴創造更開放、更公平、更高效、共用發展成果的平臺環境。
公開信強調，今天是阿里巴巴集團發展歷程中至關重要的一天，我們將以此為新的起點，直面問題，銳意革新。心懷感恩，也同時心存敬畏。
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