快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

反壟斷處罰後 阿里巴巴公開信：新的起點

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
阿里巴巴向商家、消費者、合作夥伴以及投資者發出公開信。取自騰訊新聞
阿里巴巴向商家、消費者、合作夥伴以及投資者發出公開信。取自騰訊新聞

大陸電商巨頭阿里巴巴今日遭反壟斷行政處罰，阿里除了回應兌處罰間絕福從，也向商家、消費者、合作夥伴以及投資者發出公開信，除了感恩，更承諾將以此為新的起點，直面問題，銳意革新。

阿里巴巴在公開信中表示，過去幾個月在配合調查中，認識到今天的處罰，是對阿里的警醒和鞭策。

平臺經濟是新一輪技術革命催生的全新生產關係。過去二十多年，得益於管理部門對創新的支持和包容，創造出淘寶、天貓等平臺模式，打通了經濟末梢迴圈。今天，平臺經濟發展進入全新階段，對平臺企業提出了全新的要求，阿里強調，會牢記平臺的價值是整合、分享資源，是通過幫助他人成功而取得成功，是不斷為社會創造價值而實現自我價值。

阿里表示，將繼續出臺一系列降平臺經營門檻、減平臺經營成本的措施，為所有商家和合作夥伴創造更開放、更公平、更高效、共用發展成果的平臺環境。

公開信強調，今天是阿里巴巴集團發展歷程中至關重要的一天，我們將以此為新的起點，直面問題，銳意革新。心懷感恩，也同時心存敬畏。

阿里巴巴向商家、消費者、合作夥伴以及投資者發出公開信。取自財華網
阿里巴巴向商家、消費者、合作夥伴以及投資者發出公開信。取自財華網

電商 淘寶

延伸閱讀

「反壟斷」重罰阿里 陸官媒評論：清理淨化平臺經濟

「反壟斷」開鍘阿里吃782億元罰單

中央進駐騰訊展開反壟斷調查 阿里巴巴翻版？

恐步馬雲後塵？輸誠？ 馬化騰密會反壟斷官員

相關新聞

小米員工假裝摔倒 雷軍：跑比我快都會被開除

小米11周年慶6日舉行米粉節，董事長雷軍更是親自上陣,，帶領員工在小米科技園跑步。眼看進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔...

分析：782億創反壟斷史上最大罰款 阿里能否利空出盡

大陸國家市場監管總局10日對阿里巴巴「二選一」的壟斷行為做出行政處罰人民幣182.28億元〈約新台幣逾782億元〉。金額...

重罰下的阿里：堅決服從 將強化依法經營

大陸電商巨頭阿里巴巴因「二選一」遭反壟斷處罰，阿里巴巴集團今〈10〉日發佈公告表態，堅決服從，將強化依法經營。

反壟斷處罰後 阿里巴巴公開信：新的起點

大陸電商巨頭阿里巴巴今日遭反壟斷行政處罰，阿里除了回應兌處罰間絕福從，也向商家、消費者、合作夥伴以及投資者發出公開信，除...

「反壟斷」重罰阿里 陸官媒評論：清理淨化平臺經濟

阿里巴巴集團壟斷案今日拍板，大陸國家市場監管總局對阿里巴巴集團作出行政處罰人民幣182.28億元罰款，並責令停止違法行為...

「反壟斷」開鍘阿里吃782億元罰單

大陸「反壟斷」監管揮刀，電商巨頭阿里巴巴因「二選一」今〈10〉日遭行政處罰人民幣182億元〈約新台幣逾782億元〉的天價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。