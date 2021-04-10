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分析：782億創反壟斷史上最大罰款 阿里能否利空出盡

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
阿里巴巴接反壟斷史上最高罰金。取自界面新聞
阿里巴巴接反壟斷史上最高罰金。取自界面新聞

大陸國家市場監管總局10日對阿里巴巴「二選一」的壟斷行為做出行政處罰人民幣182.28億元〈約新台幣逾782億元〉。金額超過2015年美國高通被罰的9.75億美元〈約新台幣逾277億元〉，創反壟斷有史以來的最大罰款。

被天價重罰，對阿里的影響大嗎？其實影響不大。阿里巴巴2020年第4季淨利潤就高達人民幣780億元，這次處罰人民幣182億元，不過是季度盈利不到1/4。但是，震懾力卻不容小覷。

這是大陸國家層面第一次對反壟斷出手如此大張旗鼓，重罰背後透露「互聯網反壟斷」是真的來了。

這一劍看似砍向阿里，實則是針對互聯網行業，要破除巨頭壟斷格局。互聯網巨頭掌握著技術和大資料，當資本不再受國家引導約束，政府就必然會出手了。官方監管轉變，也透露出國家層面對市場監管在手段上要求更加高了，所以對阿里等互聯網公司出手，實際上是國家監管的戰略升級。

對阿里巴巴而言，其實未嘗不是個利好，因為處罰終於落地，這也意味螞蟻的整改可能也快了。

從去年12月螞蟻集團AH股上市觸礁、阿里被要求整改，阿里巴巴股價自2020年10月底高點至今，跌幅近30%，市值近5個月跌去2000億美金，在今年第1季則小幅下跌2%。看起來，利空出盡也是阿里股票回暖的開始。

除了罰款，官方還向阿里巴巴集團發出《行政指導書》，要求終止「二選一」並全面整改，且連續三年都得向市場監管總局提交自查合規報告。

各方關注的是，監管要求阿里巴巴剝離與網上零售業務無關的金融資產。這些整頓措施需要大陸政府最高領導層批准，因此阿里整改後的動向依舊令人矚目。

這次反壟斷開鍘也是大陸互聯網發展的重要分水嶺，在市場監管戰略升級下，互聯網下一步創新發展將帶動質變，值得期待。

人民幣 阿里巴巴集團 阿里巴巴股

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