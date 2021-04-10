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「反壟斷」重罰阿里 陸官媒評論：清理淨化平臺經濟
阿里巴巴集團壟斷案今日拍板，大陸國家市場監管總局對阿里巴巴集團作出行政處罰人民幣182.28億元罰款，並責令停止違法行為。大陸官媒人民日報第一時間評論，此次監管對阿里巴巴是規範扶正，對電商平臺行業是清理淨化，強調「扯袖子」也是一種愛護。
評論指出，發達國家對蘋果、亞馬遜等平臺經濟巨頭的反壟斷監管，並沒有讓這些企業失去核心競爭力，反而促使其積極做強核心業務，實現長遠健康發展。
因此，大陸官方此次出手，是監管部門強化反壟斷和防止資本無序擴張的具體舉措，是對平臺企業違法違規行為的有效規範，但不意味著否定平臺經濟在經濟社會發展全域中的重要作用，也不意味著國家支持平臺經濟發展的態度有所改變。
評論強調，反壟斷監管也在一定程度上助力互聯網新銳誕生和成長，並為整個行業帶來強勁活力。
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