「反壟斷」開鍘阿里吃782億元罰單

大陸「反壟斷」監管揮刀，電商巨頭阿里巴巴因「二選一」今〈10〉日遭行政處罰人民幣182億元〈約新台幣逾782億元〉的天價罰單。大陸網民輿論沸騰，「給力！」「對壟斷巨頭不能心慈手軟」，網民支持電商平臺脫離野蠻生態，走向合理監管的重要一步。

阿里巴巴是在去年12月被大陸國家市場監管總局依據反壟斷法，對阿里巴巴集團控股有限公司在中國境內網路零售平臺服務市場濫用市場支配地位行為立案調查。

歷經四個月現場檢查、約談、大數據分析等，調查結果今日公告，大陸國家市場監管總局指出，自2015年以來，阿里巴巴集團濫用該市場支配地位，對平臺內商家提出「二選一」要求，禁止平臺內商家在其他競爭性平臺開店或參加促銷活動，並借助市場力量、平臺規則和資料、演算法等技術手段，採取多種獎懲措施保障「二選一」要求執行，維持、增強自身市場力量，獲取不正當競爭優勢。

調查表明，阿里巴巴集團實施「二選一」行為排除、限制了大陸境內網路零售平臺服務市場的競爭，妨礙了商品服務和資源要素自由流通，影響了平臺經濟創新發展，侵害了平臺內商家的合法權益，損害了消費者利益，構成反壟斷法第十七條第一款第四項禁止「沒有正當理由，限定交易相對人只能與其進行交易」的濫用市場支配地位行為。

市場監管總局今日依法作出行政處罰決定，責令阿里巴巴集團停止違法行為，並處以其2019年中國境內銷售額人民幣4557.12億元4%的罰款，計人民幣182.28億元。