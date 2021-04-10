輸入性通膨壓力升 受關注

大陸國務院金融穩定發展委員會（金融委）8日召開會議，由國務院副總理、金融委主任劉鶴主持。會議指出，就業是最大的民生，宏觀政策的首要目標是保就業和保市場主體；要保持物價基本穩定，特別是關注大宗商品價格走勢。

第一財經引述光大銀行金融市場部分析師周茂華表示，年初以來，受新冠疫苗接種提速、美國等持續加碼財政刺激政策，聯準會實施開放式量寬，導致全球流動性氾濫，推動能源、工業材料和食品等商品價格持續上漲，銅、鋁等商品價格一度創出近八年新高，大陸是工業大國，對這些商品進口需求量大，需要防範這些商品價格漲價向消費品終端傳導。

市場分析認為，大宗商品價格上漲，勢必給新興市場經濟體造成更大的輸入性通膨壓力。

中國民生銀行首席研究員溫彬指出，去年下半年以來，全球經濟復甦預期，加上已開發經濟體的量化寬鬆政策，大宗商品價格持續上漲，也帶來通膨預期，所以要警惕可能會帶來的輸入性通膨壓力。

大陸國家統計局最新發布的數據顯示，大陸3月CPI比去年同期上漲0.4%；PPI比去年同期上漲4.4%。溫彬稱，CPI在前兩個月負增長的情況下開始轉正，PPI上升較快，主要因為去年基數的原因，從大陸的當前基本面來看，應該不存在通膨或通縮的基礎。

周茂華稱，大宗商品價格上漲透過生產鏈傳導較為直觀的表達，就是PPI向CPI傳導。較為明顯的例子就是年初以來，原油價格走高，對終端汽油價格推動明顯。