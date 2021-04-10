易綱：今年GDP估成長逾6%

中國人民銀行昨（9）日發文，人行行長易綱參與第43屆國際貨幣與金融委員會（IMFC）會議視頻稱，大陸經濟今年以來繼續穩定復甦，未來宏觀經濟政策將保持穩定性、連續性。

易綱說，大陸今年GDP增長預計將超過6%，財政政策將聚焦於質量、效率和可持續性。穩健的貨幣政策有力支持疫情應對，並始終保持在正常區間。為支持小微企業，近期宣布延長兩項直達實體經濟的貨幣政策工具。

易綱表示，中方支持國際貨幣基金（IMF）普遍增發6,500億美元等值的特別提款權，支持特別提款權富餘國家自願將特別提款權轉借給脆弱國家，同時期望IMF第16次份額總檢查如期取得進展。易綱指出，推進綠色金融是大陸央行的工作重點，贊同國際貨幣基金將氣候變化納入全球政策議程，並就數位貨幣的影響等問題開展研究。

會議指出，全球經濟復甦快於預期，但出現分化，且面臨較大不確定性。疫情可能給全球經濟帶來長期影響，包括金融脆弱性上升，以及貧困和不平等加劇等。各國將結合其具體國情，繼續為經濟提供政策支持，共同推動具有韌性和包容性的全球經濟復甦。

會議強調加強國際合作、加快新冠疫苗生產、推動疫苗公平分配的重要性。

路透援引易綱指出，全球經濟復甦「緩慢而不均衡」，公平分配疫苗是實現可持續復蘇的關鍵。國際社會應共同努力抵制「疫苗民族主義」，加強合作和政策協調抗擊疫情，並以有意義的方式提高發展中國家疫苗的可獲得性和可負擔性。