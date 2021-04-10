上汽砸重金 強攻智慧電動車

上汽集團昨（9）日在汽車SOA開發者大會上宣布，「十四五」期間將在智慧電動等創新領域投入人民幣3,000億元，全面向高科技企業轉型。

財聯社報導，在智慧網聯領域，上汽將圍繞「一三五」戰略構想，加快推動自主創新。其中，一代表以用戶為中心；三代表智慧網聯化產品、智慧網聯化體系和智慧網聯化生態三大方向；五代表軟體、人工智慧、網路信息安全、大數據和雲計算五大核心技術能力。

全球首個汽車SOA開發者大會昨揭幕，百度、阿里、騰訊、京東、華為、OPPO等企業支持，聚焦軟體技術與汽車產品的深度融合。

在智慧網聯化產品方面，上汽將圍繞智己汽車、R品牌高端智能電動汽車、上汽大通、智能重卡和Robotaxi等項目，全力推動技術創新：可升級、可拓展、可快換的全新一代純電動專屬整車架構。

在網聯體系上，上汽將打造面向智慧網聯的產品研發、製造物流和銷售服務體系。

公司將通過工業智能在運營端的重點突破，以及消費互聯網與工業互聯網的兩網互通，帶動設計研發、銷售服務、供應鏈等向智慧網聯體系化方向發展。

上汽將與生態夥伴持續圍繞智慧駕駛、5G賦能、汽車晶片等領域開展合作，並同時分享軟硬體底座、數據資源、出行場景，實現與生態夥伴的共贏發展。