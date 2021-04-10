快訊

李義祥叫阿好「肉身擋太魯閣號」？台鐵回應了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

上汽砸重金 強攻智慧電動車

經濟日報 / 記者蔡敏姿／綜合報導
由上汽集團、浦東新區和阿里巴巴集團三方聯合打造的智己汽車，是一款智慧純電汽車。（新華社）
由上汽集團、浦東新區和阿里巴巴集團三方聯合打造的智己汽車，是一款智慧純電汽車。（新華社）

上汽集團昨（9）日在汽車SOA開發者大會上宣布，「十四五」期間將在智慧電動等創新領域投入人民幣3,000億元，全面向高科技企業轉型。

財聯社報導，在智慧網聯領域，上汽將圍繞「一三五」戰略構想，加快推動自主創新。其中，一代表以用戶為中心；三代表智慧網聯化產品、智慧網聯化體系和智慧網聯化生態三大方向；五代表軟體、人工智慧、網路信息安全、大數據和雲計算五大核心技術能力。

全球首個汽車SOA開發者大會昨揭幕，百度、阿里、騰訊、京東、華為、OPPO等企業支持，聚焦軟體技術與汽車產品的深度融合。

在智慧網聯化產品方面，上汽將圍繞智己汽車、R品牌高端智能電動汽車、上汽大通、智能重卡和Robotaxi等項目，全力推動技術創新：可升級、可拓展、可快換的全新一代純電動專屬整車架構。

在網聯體系上，上汽將打造面向智慧網聯的產品研發、製造物流和銷售服務體系。

公司將通過工業智能在運營端的重點突破，以及消費互聯網與工業互聯網的兩網互通，帶動設計研發、銷售服務、供應鏈等向智慧網聯體系化方向發展。

上汽將與生態夥伴持續圍繞智慧駕駛、5G賦能、汽車晶片等領域開展合作，並同時分享軟硬體底座、數據資源、出行場景，實現與生態夥伴的共贏發展。

人民幣 百度

延伸閱讀

Google I/O 20215月中旬恢復舉辦 線上形式開放免費參加

晶片短缺 上汽汽車恐減產20萬輛

Apple WWDC時間公佈！2021開發者大會重點搶先預習

蘋果WWDC全球開發者大會將於6月7日再度以線上方式舉辦

相關新聞

小米員工假裝摔倒 雷軍：跑比我快都會被開除

小米11周年慶6日舉行米粉節，董事長雷軍更是親自上陣,，帶領員工在小米科技園跑步。眼看進入最後衝刺，領先雷軍的員工假裝摔...

分析：782億創反壟斷史上最大罰款 阿里能否利空出盡

大陸國家市場監管總局10日對阿里巴巴「二選一」的壟斷行為做出行政處罰人民幣182.28億元〈約新台幣逾782億元〉。金額...

重罰下的阿里：堅決服從 將強化依法經營

大陸電商巨頭阿里巴巴因「二選一」遭反壟斷處罰，阿里巴巴集團今〈10〉日發佈公告表態，堅決服從，將強化依法經營。

反壟斷處罰後 阿里巴巴公開信：新的起點

大陸電商巨頭阿里巴巴今日遭反壟斷行政處罰，阿里除了回應兌處罰間絕福從，也向商家、消費者、合作夥伴以及投資者發出公開信，除...

「反壟斷」重罰阿里 陸官媒評論：清理淨化平臺經濟

阿里巴巴集團壟斷案今日拍板，大陸國家市場監管總局對阿里巴巴集團作出行政處罰人民幣182.28億元罰款，並責令停止違法行為...

「反壟斷」開鍘阿里吃782億元罰單

大陸「反壟斷」監管揮刀，電商巨頭阿里巴巴因「二選一」今〈10〉日遭行政處罰人民幣182億元〈約新台幣逾782億元〉的天價...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。