順豐控股預告虧損 單日市值蒸發1,582億元

大陸快遞龍頭順豐控股今（9）日股價被打入跌停板，收人民幣72.72元，單日市值蒸發人民幣368億元（約新台幣1,582億元）。

澎湃新聞報導，順豐跌停受到第1季業績預告影響，8日公告，預計今年第1季淨虧損人民幣9億元至11億元。相比去年同期，順豐控股獲利人民幣9.07億元。

針對虧損原因，公告稱，第1季圍繞進一步提升綜合物流服務、供應鏈解決方案能力的發展方向，繼續加大新業務開拓及資源投入力度、整合並優化資源、夯實運營底盤，該等投入將導致公司成本短期承壓。

具體有五點原因：一是繼續加大新業務的前置投入；二是速運多環節出現產能瓶頸。去年第4季度開始增加臨時資源投入以承接增量，致使去年第4季和今年第1季成本承壓；三是公司重新審視各業務線的資源投放，全面融通速運網絡、快運網絡、倉儲網絡及加盟網絡場、線等資源，在整合的初期，會存在資源重疊投放；四是第1季給予一、二線在崗人員補貼創歷史新高；五是由於同行在部分區域春節不打烊的安排，分化部分散單業務，時效件中散單業務增長低於預期。

順豐也因此成為白馬股（業績良好的個股）中爆雷的股票之一。盤後數據顯示，兩機構席位賣出1.18億元，興業證券成都航空路賣出6,820萬元，兩機構買入1.95億元。