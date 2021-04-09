大陸中小企業發展指數連續四季上升 復工率97.5%

中國中小企業協會9日公布，今年第1季中國中小企業發展指數（SMEDI）為87.5，比去年第4季上升0.5點，連續4季保持上升趨勢，處於去年第1季以來最高點。

央視報導，本期調研的中小企業中，復工情況最好的社會服務業復工率為97.5%。

數據顯示，分行業指數第1季全面上升。工業、建築業、交通運輸、房地產業、批發零售業、社會服務業、資訊傳輸軟體業和住宿餐飲業指數分別比上季上升0.5、0.1、0.2、0.8、0.3、0.5、0.4和0.6點，但仍都處於景氣臨界值100以下，尚未完全恢復至疫情前水準。

分項指數則是6升2降。宏觀經濟感受指數和資金指數繼續上升、成本指數繼續下降、勞動力指數由升轉降，這四項指數均保持在景氣臨界值100以上；綜合經營指數、市場指數、投入指數和效益指數仍處於景氣臨界值100以下，但均比上季有所上升。

中國中小企業協會分析，第1季中國中小企業發展指數反映出中小企業運行情況有以下主要特點：一是企業信心進一步恢復，二是市場預期繼續改善，三是經營成本持續增加，四是資金吃緊局面有所緩解，五是勞動力供求結構性矛盾上升，六是企業投資意願略有改善，七是企業效益低位回升，八是行業景氣狀況持續回升。包括工業、建築業、交通運輸、批發零售業、社會服務業、資訊傳輸軟體業和住宿餐飲業指數均連續4季上升，房地產業指數由降轉升。

中國中小企業協會認為，第1季中小企業發展指數雖達到去年同期以來最高值，但仍低於2019年第4季5.2個點，低於2019年同期5.5個點，尚未完全恢復至疫情前的水準。中小微企業仍面臨成本上升、資金偏緊、效益下降、拖欠帳款、投資動力不足、勞動力供給偏弱等困難。