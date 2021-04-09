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騰訊私有化搜狗 將獲有條件放行

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
搜狗將私有化下市。圖源：香港電台
搜狗將私有化下市。圖源：香港電台

路透引述知情人士報導，大陸反壟斷監管部門將批准騰訊有條件私有化搜索引擎搜狗。而放行前提是騰訊要設立一個特殊機制，確保數據安全。這將成為大陸反壟斷批准交易的首例。

搜狗搜狗是大陸第3大搜尋引擎，僅次百度、奇虎360，也是騰訊旗下社交應用微信（WeChat）內唯一的搜索引擎。去年9月騰訊宣布私有化搜狗的計劃。

值得注意的是，大陸國家市場監督管理總局3月初對騰訊旗下相關的兩大直播平台虎牙、鬥魚著手合併，針對違反數據隱私進行反壟斷監管。

報導指，大陸反壟斷監管茅頭正指向互聯網科技加強收購併構審查。

而大陸國家市場監督管理總局計劃批准騰訊私有化搜狗的交易，則反映大陸監管部門在加強行業審查的同時，亦願意批准部分交易。

消息人士說，大陸國家市場監督管理總局不反對騰訊以35億美元收購搜狗餘下60%股權，另外，騰訊須支付人民幣50萬元罰款，因未上報交易以進行反壟斷審查。但搜狗私有化前提是騰訊願意設立一個特殊機制，確保數據安全，這成為大陸國家市場監督管理總局批准交易的首例。

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