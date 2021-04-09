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美拉黑7家大陸超算企業陸媒搞烏龍 信維喊冤：不是我

聯合報 / 記者戴瑞芬／即時報導
被指遭美列涉軍黑名單，信維通信股價大跌，但表明是訊息搞烏龍。取自新浪網
被指遭美列涉軍黑名單，信維通信股價大跌，但表明是訊息搞烏龍。取自新浪網

美國商務部網站8日發佈公告，將7個中國大陸超級電腦企業列入實體清單，被陸媒點名「中槍」列的深圳信維微電子今日跳出來喊冤，「並非是清單列名的ChengduShenwei公司」，成了替罪羔羊。

美國商務部網站公告，將7個涉軍供應的中國超級電腦實體，列入實體清單。大陸官媒中新網等發布的七家被制裁名單包括天津飛騰資訊技術有限公司（ Tianjin Phytium Information Technology）、上海積體電路技術與產業促進中心（Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center）、深圳市信維微電子有限公司（Sunway Microelectronics）、以及國家超級電腦濟南中心、深圳中心、無錫中心、鄭州中心。

其中，被點名的信維通信喊冤，信維表示，美國商務部原文件指的是ChengduShenwei Technology，and Chengdu Sunway Technology，信維通信董秘楊明輝表示，陸媒訊息搞烏龍，美實體清單上的不是信維通信的子公司，與信維通信沒有任何關係。

有網友追根究柢，查出ChengduShenwei是成都申威，拿到大陸國家「核高基」專項資金支持的大陸國產晶片廠；而做行動天線的深圳信維不幸被波及，成了替罪羔羊。

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