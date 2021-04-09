比亞迪斥34億認購基金 參與德國先進技術企業併購

大陸電動汽車製造商比亞迪表示，該公司同意對獨立非執行董事、前德意志銀行亞太區主席蔡洪平主導的基金以1.2億美元（約新台幣34.42億）認繳出資額，藉此參與在德國等國家以及技術先進行業龍頭企業的併購機會。

路透報導，8日晚間的公告指出，基金名稱AGIC FUND II L.P，投資策略主要著重於在德國、德語系國家及地區、北歐國家及大中華區，以及具有強勁增長潛力的其他技術先進地區的行業龍頭企業，投資重點在於把握私營和上市公司的收購和結構性交易機會。

比亞迪的認購金額大約占基金規模上限的8.63%，比亞迪表示，擬借助國際化專業投資機構的行業研究、資源整合能力，投資於全球範圍內的科技龍頭企業，以獲取長期的投資回報。

該公司還稱，同時可以延伸公司產業投資觸角，促進公司投資與實業協同發展，加強公司整體抗風險能力並推動公司全球業務的良性循環。