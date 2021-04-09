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陸長征四號乙火箭成功發射衛星 開展環境探測

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸長征四號乙遙四十九運載火箭9日早上在中國太原衛星發射中心點火升空，成功將試驗六號03衛星送入預定軌道。（圖／取自中新網）
大陸長征四號乙遙四十九運載火箭9日早上在中國太原衛星發射中心點火升空，成功將試驗六號03衛星送入預定軌道。（圖／取自中新網）

大陸長征四號乙遙四十九運載火箭9日7時在太原衛星發射中心點火升空，成功將試驗六號03衛星送入預定軌道，發射任務取得圓滿成功。此次發射的試驗六號03衛星，主要用於開展空間環境探測及相關技術試驗。

澎湃新聞報導，此次發射是長征四號乙系列運載火箭第74次發射，是中國航天科技集團有限公司八院（簡稱八院）研製的長征系列運載火箭第131次發射，也是長征系列運載火箭第365次發射。

執行此次發射任務的長征四號乙運載火箭，是由八院研製的常溫液體三級運載火箭，具備發射多種類型、不同軌道要求衛星的能力，可實施一箭單星或多星發射，其太陽同步圓軌道運載能力可達2.5噸。

此次運載火箭是今年度太原衛星發射中心的首次宇航發射，也是長四型號時隔近半年再次進入太原衛星發射中心執行發射任務。

面對後續太原、酒泉兩個基地高密度發射與型號任務高強度研製的雙重挑戰，長四型號繼承和發揚「嚴、慎、細、實」的工作作風。進場前提前策畫，改善發射場工作流程、嚴格技術狀態管控、實施去任務化管理、提高研製生產靈活性；進場後，長四型號堅持品質確認「日清制」的工作方法，確保發射場逐項工作確認落實、操作過程正確規範、原始數據記錄精確有效。

而本次發射的試驗六號03衛星，由中國科學院微小衛星創新研究院研製，主要用於開展空間環境探測及相關技術試驗。

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