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今天到期再繼續加稅 陸延美歐日「牛皮紙」反傾銷稅
大陸對美國、歐盟和日本的進口未漂白紙袋紙（牛皮紙）徵收反傾銷稅，歷經5年制裁今日到期，不過，大陸商務部、國務院關稅稅則委員會決定，再提請進行期終複審調查，且繼續實施反傾銷的懲罰稅措施，最高稅率達29.0%。
澎湃新聞報導，大陸是在2016年4月10日起，對原產於美歐日的進口未漂白紙袋紙徵收反傾銷稅，加徵14.9%到23.5%不等懲罰稅率，實施期限5年。
眼看反傾銷制裁到期，大陸商務部今日公告，對美等進口未漂白紙袋紙（牛皮紙）反傾銷措施，再度提請終複審調查。這意味將繼續實施反傾銷措施，開徵的懲罰性稅率最高29.0%，也較2016年反傾銷稅稅率最高23.5%，進一步再提高。
這次徵收的反倾销税税率，美國Kapstone等公司反倾销税税率為14.9%；歐盟公司從23.5%到最高29.0%；日本公司則為20.5%。
報導指出，跟五年前不同的是，英國已經脫歐，而提出復查的申請人未對原產於英國的進口未漂白紙袋紙適用的反傾銷措施提出期終複審申請。因此英國成了漏網之魚將終止實施制裁。
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